Guerre à Gaza : treize personnes tuées par les forces israéliennes, rapporte la Défense civile

Samedi 7 juin 2025, la Défense civile de Gaza a indiqué que treize personnes ont été tuées par les forces israéliennes dans deux lieux distincts. Six d'entre elles ont succombé à des tirs près d'un centre d'aide soutenu par les États-Unis, dans le sud du territoire palestinien.

Vers 07h00 (04h00 GMT), "six personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par les forces d'occupation israéliennes, près du rond-point d'Alam", où des habitants s'étaient rassemblés pour obtenir de l'aide humanitaire du centre américain. Il est situé à environ un kilomètre, dans le gouvernorat de Rafah (sud), a déclaré à l'AFP le porte-parole de cette organisation de premiers secours, Mahmoud Bassal.

Un Gazaoui témoin de la scène, Samir Abou Hadid, a raconté à l'AFP que des milliers de personnes s'étaient rassemblées près du rond-point, et "au moment où certaines tentaient d'avancer vers le centre d'aide, les forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu à partir de véhicules blindés stationnés près du centre, tirant en l'air, puis sur des civils".

Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué qu'elle vérifiait les faits.

Plusieurs drames sont survenus récemment à proximité de ce centre d'aide géré par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), une organisation au financement opaque soutenue par les États-Unis et Israël.

Une frappe israélienne fait sept morts

La GHF a débuté ses opérations fin mai à Gaza, après la levée partielle d'un blocus total imposé par Israël pendant plus de deux mois. La population a été privée de toute aide humanitaire dans le territoire palestinien dévasté par 21 mois de guerre et menacée de famine, selon l'ONU. Les Nations unies refusent de travailler avec cette organisation en raison de préoccupations concernant ses procédés et sa neutralité.

Ce même jour, sept personnes ont été tuées et plusieurs blessées parmi lesquelles des enfants dans une frappe israélienne vers 04h45 (01h45) sur une maison proche de l'hôpital al-Chifa, près de Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien, a indiqué Mahmoud Bassal.

Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué qu'elle vérifiait les faits.