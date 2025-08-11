Guerre à Gaza: une nouvelle flottille avec Greta Thunberg va partir d'Espagne et de Tunisie

La militante pour le climat Greta Thunber, l'acteur irlandais Liam Cunningham, l'actrice américaine Susan Sarandon... Des dizaines de militants vont reprendre la mer afin de tenter de "briser le blocus illégal" d'Israël. Une initiative intitulée "Global Sumud Flotilla".

La militante pour le climat Greta Thunberg et d'autres militants d'une organisation de défense des droits humains rencontrent des journalistes à Catane, en Italie, le dimanche 1er juin 2025, avant leur départ pour le Moyen-Orient.

Cette fois, les navires humanitaires en route pour Gaza seront plus nombreux. Une nouvelle flottille chargée d'aide humanitaire va prendre la mer depuis plusieurs ports méditerranéens pour "briser le blocus israélien illégal", a fait savoir ce dimanche 10 août dans la soirée la militante suédoise Greta Thunberg, qui en fera partie.

"Le 31 août, nous lançons la plus grande tentative jamais réalisée pour briser le blocus israélien illégal de Gaza, avec des dizaines de bateaux partant d'Espagne. Nous en rejoindrons des dizaines d'autres le 4 septembre, partant de Tunisie et d'autres ports". Greta Thunberg sur son compte Instagram

Humanitaires, médecins, artistes - parmi lesquels l'actrice américaine Susan Sarandon, l'acteur suédois Gustaf Skarsgård ou encore l'acteur irlandais Liam Cunningham - ainsi que d'autres militants issus de 44 pays prendront part à cette initiative baptisée "Global Sumud Flotilla", selon le site de l'organisateur. Le nombre de bateaux qui iront à Gaza n'a pas été précisé.

Liam Cunningham arrive à la 26e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards au Shrine Auditorium & Expo Hall le dimanche 19 janvier 2020 à Los Angeles. Jordan Strauss/Invision/AP

La "Global Sumud Flotilla" se décrit sur son site comme une organisation "indépendante" et "affiliée à aucun gouvernement ou parti politique".

Susan Sarandon se prépare à commenter après avoir assisté à une audience au tribunal fédéral de Manhattan portant sur l'affaire d'expulsion de Mahmoud Khalil, le mercredi 12 mars 2025, à New York. Associated Press / Stefan Jeremiah

Dans la nuit du 8 au 9 juin, le voilier Madleen, avec à son bord 12 militants français, allemand, brésilien, turc, suédois, espagnol et néerlandais, avait été arraisonné par les forces israéliennes à environ 185 kilomètres à l'ouest de la côte de Gaza. Ils avaient ensuite été expulsés, certains après avoir été brièvement détenus.

L'offensive israélienne, qui dure depuis 22 mois, a tué au moins 61.430 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, des chiffres que l'ONU juge fiables. La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël en 2023, qui a fait 1.219 morts, principalement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels.

Benjamin Netanyahu, qui a justifié le nouveau plan israélien prévoyant la conquête de la ville de Gaza, est confronté à une très forte pression, en Israël sur le sort des 49 otages retenus par le Hamas, et à l'étranger pour faire taire les armes alors que plus de deux millions de Palestiniens sont menacés d'une "famine généralisée" selon l'ONU.

Le plan se décompose en 5 étapes : désarmer le Hamas, le retour des otages vivants ou morts, démilitariser la bande de Gaza, le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza, l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne.

Des hauts responsables de l'ONU ont mis en garde dimanche les membres du Conseil de sécurité contre le plan israélien de contrôle de la ville de Gaza, qui risque de déclencher "une nouvelle calamité" aux graves conséquences régionales.