Guerre Israël-Iran : Donald Trump exige une "capitulation sans conditions" de l'Iran

Donald Trump a menacé de tuer l’ayatollah Khamenei et a exigé la reddition de l’Iran, alors qu’Israël et Téhéran poursuivent leurs frappes réciproques.

Suzanne Plunkett/Pool Photo via AP

Donald Trump a appelé mardi 18 juin à la reddition de l'Iran et assuré que les États-Unis pouvaient aisément tuer le guide suprême iranien, au cinquième jour de la confrontation militaire entre Israël et Téhéran.

Le président américain a réuni son conseil de sécurité, au moment où les spéculations s'intensifient sur une éventuelle participation directe des États-Unis au conflit, malgré le fait qu'il ait dit privilégier une solution diplomatique.

Cette réunion, qui a eu lieu dans la salle de crise de la Maison Blanche, a duré environ une heure et 20 minutes, selon un responsable de la Maison Blanche qui a requis l'anonymat.

Missiles, alertes et escalade

Mardi soir, l'armée iranienne a appelé les habitants des grandes villes israéliennes Haïfa et Tel-Aviv à évacuer, avertissant d'attaques “punitives” imminentes.

Et aux premières heures de mercredi, l'armée israélienne a annoncé, puis levé, une nouvelle alerte aérienne dans plusieurs endroits du pays après avoir détecté des missiles iraniens se dirigeant vers le territoire israélien.

(Re)voir Guerre Israël-Iran : l'escalade se poursuit au 6ème jour du conflit

“Environ 10 missiles balistiques ont été lancés depuis l'Iran en direction d'Israël lors du dernier barrage. La plupart d'entre eux ont été interceptés”, a déclaré un responsable militaire.

Une alerte rouge a été brièvement déclenchée mardi dans la zone de Dimona, abritant une centrale nucléaire dans le sud d'Israël, après des tirs de missiles iraniens, a indiqué l'armée.

En Iran, des détonations ont été entendues par des journalistes de l'AFP à Téhéran, dont plusieurs en soirée, et un média local a fait état de déflagrations à Ispahan (centre).

Trump hausse le ton

“Capitulation sans conditions”, a écrit Donald Trump dans un message en deux mots sur sa plateforme Truth Social.

Les États-Unis “savent exactement où se cache le soi-disant 'guide suprême'" iranien, l'ayatollah Khamenei mais ne comptent pas “l'éliminer (le tuer !), du moins pour le moment”, a-t-il ajouté.

La veille, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait assuré que tuer l'ayatollah Khamenei “mettra fin au conflit”, appelant aussi les Iraniens à se soulever.

Le président français, Emmanuel Macron, a lui estimé qu’un “changement de régime” en Iran serait synonyme de “chaos”.

Pilonnages israéliens et représailles iraniennes

L'armée israélienne a dit avoir pilonné mardi “des dizaines d'infrastructures de stockage et lancement” de missiles sol-sol et sol-air, et “des sites de stockage de drones”.

(Re)voir États-Unis : Trump met en garde le régime iranien

L'Iran a menacé Israël “d'attaques massives de drones”, et affirmé avoir frappé dans la nuit de lundi à mardi des “cibles stratégiques” à Tel-Aviv – dont le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien – et Haïfa.

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, ont dit avoir attaqué les bases aériennes israéliennes d'où, selon eux, ont décollé des bombardiers.

Israël a eu “le courage” de faire “le sale boulot”

L'Iran a juré de bombarder Israël sans relâche pour mettre fin à l'attaque israélienne d'une ampleur sans précédent lancée le 13 juin, avec l'objectif affiché de l'empêcher de se doter de la bombe atomique.

Les Occidentaux soupçonnent l'Iran de poursuivre ce but, ce que Téhéran dément, défendant son droit à un programme nucléaire civil.

Depuis vendredi, l'aviation israélienne a visé des centaines de sites militaires et nucléaires, tué les principaux hauts gradés iraniens et des scientifiques du nucléaire. Mardi, l'armée a annoncé avoir encore tué un important commandant militaire iranien, Ali Shadmani, à Téhéran.

Israël a eu “le courage” de faire “le sale boulot” face au “terrorisme du régime” iranien, a salué le chancelier allemand, Friedrich Merz, jugeant le pouvoir iranien “considérablement affaibli”.

Les bombardements ont aussi tué des civils des deux côtés dans des zones urbaines : 224 en Iran, selon le dernier bilan officiel de dimanche, et 24 jusque-là en Israël, selon le gouvernement.

Mise en place d'une "tast force" américaine

Après le lancement de l'attaque israélienne, les États-Unis ont dit renforcer leur “dispositif défensif” au Moyen-Orient, et y envoyer leur porte-avions Nimitz.

Ils ont annoncé mardi la mise en place d'une “task force” pour aider les ressortissants américains dans la région.

(Re)voir Trump dit "possible" une implication des Etats-Unis dans le conflit Iran-Israël

Donald Trump est rentré à la Maison Blanche, écourtant sa présence au sommet du G7 au Canada.

Il avait d'abord affirmé souhaiter “une fin réelle” du conflit et “pas un cessez-le-feu”, mais dit n'être “pas spécialement d'humeur à négocier” avec l'Iran, avec qui les États-Unis avaient relancé en avril des pourparlers sur le nucléaire.

Demande d'évacuation de Téhéran

Lundi, Donald Trump avait conseillé aux habitants de Téhéran d'évacuer “immédiatement”. Mardi, de longues files d'attente s'étiraient devant les boulangeries et stations-service de la capitale iranienne, où les magasins de proximité restent ouverts, mais pas le Grand Bazar, le principal marché.

“Je voulais quitter la ville, mais j'ai plusieurs chats et ne peux pas les abandonner”, confie à l'AFP Mina, une informaticienne de 37 ans habitant l'ouest de Téhéran.

Plus de 700 ressortissants étrangers d'une quinzaine de pays ont été évacués d'Iran vers l'Azerbaïdjan et l'Arménie depuis le 13 juin, ont indiqué Bakou et Erevan.

Une cyberattaque a paralysé mardi la banque Sepah, l'une des principales d'Iran, selon l'agence de presse Fars. Les médias iraniens ont ensuite fait état d'une perturbation généralisée d'internet, sans en préciser l'origine.

Israël a affirmé avoir détruit “la principale installation” du site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre de l'Iran.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a fait état mardi “d'éléments montrant des impacts directs sur les salles souterraines” du site.