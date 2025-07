Guinée-Bissau, France, Cameroun... Quels sont les sites candidats au patrimoine mondial de l'Unesco?

EN IMAGES - Grottes préhistoriques, anciens centres de répression, forêts et écosystèmes marins... 32 sites candidats sauront cette semaine s'ils intègrent le patrimoine mondial de l'Unesco, de plus en plus menacé par le changements climatiques et les conflits. Parmi eux trois sites africains: la réserve de l'archipel des Bijagos (Guinée-Bissau) et les forêts de Gola Tiwai (Sierra Leone) et le paysage Culturel Diy-Gid-Biy des Monts Mandara au Cameroun.