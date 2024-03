Haïti : comment peut s'organiser la transition politique ?

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry, dont les gangs et une partie de la population réclamaient le départ, vient d'annoncer sa démission. Le pays est sans président, depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021, sans parlement et désormais sans gouvernement. Un nouveau chapitre de la vie politique haïtienne s'ouvre. Comment peut s'organiser la transition politique dans le pays ? Analyse.

C'est une démission qui marque définitivement la fin de l'ère Jovenel Moïse, ancien président assassiné le 7 juillet 2021. Ariel Henry chef de gouvernement depuis 30 mois quitte le pouvoir. Cela apporte une forme de "soulagement" pour la population selon Frédéric Thomas, chercheur au Centre d’Études Tri Continental de Louvain et fin connaisseur d’Haïti.

La démission d'Ariel Henry permet enfin de lancer la transition politique. Frédéric Thomas spécialiste d'Haïti, docteur en science politique

"C'est un verrou qui saute. Sa démission permet, enfin, de lancer une transition politique qui s'annonce complexe. Un Conseil de transition voit le jour. Les partis politiques sont aujourd'hui complètement discrédités. Ils n'ont pas de projet. Ils sont là pour servir les ambitions politiques de leurs chefs", décrit le chercheur. "Le Conseil présidentiel de transition a réussi à créer un consensus autour de son existence au sein de la société haïtienne. On y trouve des acteurs de la société civile", insiste Frédéric Thomas.

L'autorité de transition sera composée de sept membres votants et de deux observateurs. Clarence Renois, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2015, abonde dans le même sens que Frédéric Thomas. Un nouveau chapitre politique s'ouvre à Haïti. "Cette autorité de transition doit gouverner et organiser rapidement des élections", estime l'homme politique et ancien journaliste haïtien. Le pays n'a plus organisé d'élections depuis 2016.

La police nationale n'est plus en mesure de lutter contre l'insécurité. Il faut une force internationale. Clarence Renois, ancien candidat à la présidentielle

En effet, des gangs armés ont en pris le contrôle de pans entiers du pays de 11,6 millions d'habitants. Des affrontements les opposent régulièrement aux forces de l'ordre. Ces gangs s'en sont récemment pris à des sites stratégiques comme le palais présidentiel, des commissariats et des prisons.