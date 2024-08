Haïti: l'ancien président Michel Martelly sous le coup de sanctions américaines

Le gouvernement américain a engagé des sanctions contre l’ex-chef d’Etat haïtien. Michel Martelly est accusé d’être impliqué dans un trafic de drogues au niveau global et d’être responsable de la faillite sécuritaire et politique d’Haïti.

“L’action entreprise aujourd’hui contre Martelly, met en lumière le rôle significatif et déstabilisateur que lui et d’autres officiels corrompus ont joué dans la perpétuation de la crise actuelle en Haïti”, a déclaré Bradley T. Smith, sous-secrétaire américain par intérim au Terrorisme et au Renseignement financier.

Gel des avoirs de l'ancien président

“Martelly a abusé de son influence afin de faciliter le trafic de drogues dangereuses, dont de la cocaïne, vers les Etats-Unis”, a indiqué le Département du Trésor américain.

Les Etats-Unis ont notamment procédé à un gel de tous les avoirs de l’ancien président haïtien sur leur territoire. Toute entreprise et tout individu basé sur le sol américain est désormais interdit de réaliser n’importe quelle forme de transaction avec M. Martelly.

Le président haïtien de 2011 à 2016 est par ailleurs désormais interdit de se rendre aux Etats-Unis. L’ex-chef d’Etat avait l’habitude de passer son temps entre la République Dominicaine et Miami, en Floride, et réside actuellement dans la ville côtière floridienne.

Le porte-parole du Département d’Etat américain, Verdant Patel, a accusé Michel Martelly d’avoir “utilisé son influence afin de faciliter le trafic de drogues” et d’avoir “soutenu plusieurs gangs basés en Haïti”.

Accusé d'avoir facilité le trafic de drogue

Michel Martelly est accusé par le gouvernement américain d’avoir facilité le trafic de drogues vers le territoire américain, ainsi que de blanchiment d’argent et d’avoir entretenu des liens avec les gangs responsables de nombreuses violences en Haïti.

Le Canada avait déjà pris des sanctions à l’encontre de l’ancien président fin 2022, une décision qui avait à l’époque été saluée par l’administration américaine.

Michel Martelly, originellement un artiste musical populaire également connu sous le surnom de “Sweet Micky”, avait accédé à la présidence haïtienne en 2011, un an après le séisme dévastateur qui avait frappé Haïti.

Les gangs avec qui les Etats-Unis accusent Michel Martelly d’être de connivence avec des gangs. Ces derniers contrôlent près de 80% de la capitale haïtienne Port-au-Prince et les principaux axes de circulation du pays. Les gangs en question sont accusés de nombreux meurtres, enlèvements et viols.

Les Etats-Unis avaient déjà appelé en juillet à un renforcement des sanctions prises à l’encontre de ces bandes armées.

Voire: Haïti : neutraliser les gangs, l'objectif du nouveau chef de la police

Les autorités de transition, actuellement en poste en Haïti, sont appuyées par une force de sécurité internationale soutenue par l’ONU et menée par le Kenya, lequel avait déployé en juin dernier un contingent de 400 policiers dans la république caribéenne.