Haïti : le gouvernement kényan face aux critiques sur sa mission jugée "particulièrement risquée"

Le gouvernement kényan s'est porté volontaire pour mener une mission multinationale en Haïti. Pourtant, cette décision suscite interrogations et critiques dans ce pays d'Afrique de l'Est où ses détracteurs jugent cette mission dangereuse et inconstitutionnelle.