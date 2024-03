Haïti: le Premier ministre contesté poussé à la démission

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry, dont les gangs et une partie de la population réclamaient la démission, a annoncé lundi soir quitter le pouvoir, alors que le pays pauvre des Caraïbes est en proie à une profonde crise sécuritaire et politique.

"Le gouvernement que je dirige accepte la mise en place d'un Conseil présidentiel de transition" et s'en ira "immédiatement après l'installation du Conseil", a déclaré lundi soir Fichier vidéo

Ariel Henry a annoncé sa démission depuis le territoire américain de Porto Rico après avoir été empêché de rentrer dans la capitale haïtienne, à la suite d'un voyage à l'étranger.

Début mars, il avait signé un accord à Nairobi pour permettre l'envoi de policiers kényans en Haïti pour aider la police haïtienne, et cherchait depuis à regagner son pays.

Il est le bienvenu s'il veut rester à Porto Rico, a déclaré lundi un responsable américain.

La capitale haïtienne Port-au-Prince est depuis plus d'une semaine le théâtre d'affrontements entre policiers et bandes armées, qui s'en sont pris à des sites stratégiques comme le palais présidentiel, des commissariats et des prisons, profitant de l'absence du Premier ministre.

Des habitants de Port-au-Prince quittent leur domicile pour fuir les violences des bandes armées, le 9 mars 2024 en Haïti AFP/Archives

Dernier signe en date de la crise sécuritaire: l'évacuation lundi de l'ensemble du personnel de l'Union européenne présent en Haïti.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Américains avaient évacué par hélicoptère une partie de leur personnel diplomatique non essentiel.

Les autorités haïtiennes ont décrété il y a une semaine l'état d'urgence, assorti d'un couvre-feu nocturne, dans le département de l'Ouest, qui comprend la capitale, mais elles ne contrôlent pas entièrement ce territoire.

Carte des territoires des coalitions de gangs contrôlant Port-au-Prince AFP

Ce couvre-feu a été prolongé lundi jusqu'à jeudi, selon un communiqué des autorités.

Antony Blinken a précisé lundi que, sur les 133 millions de dollars supplémentaires fournis par les Etats-Unis, 100 millions seraient consacrés à la force multinationale prévue pour Haïti, et 33 millions pour l'aide humanitaire.

"Seul le peuple haïtien peut et doit déterminer son propre avenir, et personne d'autre", a-t-il ajouté, mais les États-Unis et leurs partenaires "peuvent aider à rétablir la sécurité fondamentale" et à faire face à "l'énorme souffrance" en Haïti.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, présent virtuellement lors des discussions, avait offert peu avant quelque 91 millions de dollars.