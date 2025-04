Hanouna candidat en 2027: Bardella n'y "croit pas"

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a affirmé mardi qu'il ne croyait pas à une candidature de l'animateur de télévision Cyril Hanouna à la présidentielle de 2027 car une telle campagne est "un chemin de croix" qui nécessite "un enracinement".

"Je n'y crois pas", a déclaré Jordan Bardella sur Europe1/Cnews, interrogé sur le suspense entretenu par Cyril Hanouna sur une éventuelle candidature, objet de la Une et d'un dossier dans l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs actuelles à paraître mercredi.

"L'élection présidentielle est devenue un chemin de croix et un parcours du combattant et ça nécessite aussi d'avoir une forme d'enracinement dans le temps, dans le pays", a développé le responsable d'extrême droite, évoquant "le talent" de l'animateur proche du milliardaire ultraconservateur Vincent Bolloré.

"J'ai beaucoup de respect et d'amitié pour son travail", a ajouté Jordan Bardella.

L'animateur a précisé lundi qu'il n'annonçait pas sa candidature dans Valeurs actuelles, qui publie son programme supposé. "Création d'un Guantanamo à la française, regroupement de tous les ministères dans un super-ministère, instauration d'un salaire minimal de 2.200 ou 2.300 euros" figurent notamment dans ce dossier consulté par l'AFP.

Cyril Hanouna a promis de dire "la vérité" sur ses intentions mardi ou mercredi.

Interrogé également, le député ex-LFI François Ruffin s'est dit "heureux que Cyril Hanouna sorte du bois". "Il fait de la politique dans son émission tous les soirs. Manifestement, il a quand même une propension à inviter beaucoup plus l'extrême droite que la gauche et à avoir des relations de complicité avec les dirigeants de l'extrême droite, avec les éditorialistes de l'extrême droite et avec des médias d'extrême droite", a-t-il expliqué sur BFMTV-RMC.