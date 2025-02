Harcèlement moral: l'enquête visant Julien Bayou classée sans suite

L'enquête visant Julien Bayou, ouverte après une plainte pour harcèlement moral et abus de faiblesse de son ex-compagne, a été classée sans suite pour "absence d'infraction", a annoncé jeudi l'avocate de l'ancien dirigeant du parti écologiste EELV, confirmant une information du Point.

"C’est la fin d’un long calvaire. Harcelé depuis plus de deux ans et accusé sans l’ombre d’une preuve par cette ex-compagne, Julien Bayou a été traité comme un +présumé coupable+ par son ancien parti, lequel ne lui a jamais permis de se défendre", a déclaré Me Marie Dosé dans un communiqué.

Dans sa plainte déposée en mars 2024, Anaïs Leleux, ex-compagne de M. Bayou et ancienne militante du parti écologiste, accusait l'ancien dirigeant de harcèlement moral et d'abus de faiblesse.

La procédure a été classée le 30 janvier pour "absence d'infraction", selon un avis de classement du parquet de Paris dont a eu connaissance l'AFP jeudi.

"Alors qu'il semble être établi que je ne cherche ni à mentir ni à manipuler, et que je souffre d'un stress post-traumatique complexe, la procureur n'a pas jugé utile d'entendre plusieurs femmes qui dénonçaient pourtant des violences et des menaces", a avancé jeudi dans une réaction transmise à l'AFP Anaïs Leleux, qui attend de recevoir le dossier pour envisager de déposer une plainte avec constitution de partie civile.

A la suite de ses plaintes, EELV avait confié à un cabinet spécialisé une enquête interne sur ces accusations. L'ancien secrétaire national a claqué la porte d'EELV et du groupe parlementaire dans la foulée, dénonçant un "acharnement déloyal et scandaleux".

L'enquête, confiée à un cabinet spécialiste des violences sexistes et sexuelles, a été clôturée sans que des preuves de délit de sa part n'aient été trouvées, avait annoncé le parti en octobre.

"L'enquête interne n'a pas permis de déterminer si des faits contraires aux règles de droit ou aux textes internes, ou de nature à caractériser le délit d'abstention d'assistance à personne en danger reproché à l'association Les Ecologistes, ont été commis", pouvait-on lire dans le communiqué du parti.

L'affaire Bayou avait fragilisé le parti écologiste, qui, comme beaucoup de partis de gauche, se veut exemplaire sur les questions féministes.