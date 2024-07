Harris en meeting en Atlanta aux côtés d'une rappeuse star

La candidate démocrate Kamala Harris, qui veut capitaliser sur le regain d'énergie de son camp, est arrivée mardi en Géorgie pour un meeting de campagne avec la star du rap Megan Thee Stallion et en ligne de mire le vote des jeunes électeurs noirs.

À moins de 100 jours du scrutin présidentiel américain du 5 novembre, dans une campagne complètement bouleversée par le retrait de Joe Biden, les démocrates repartent à l'assaut de cet Etat clé.

Certains considèrent désormais que la Géorgie, remportée de justesse en 2020 grâce notamment à l'électorat afro-américain, pourrait de nouveau pencher en faveur des démocrates avec la candidature de la vice-présidente.

Preuve de l'importance cruciale de cet Etat: Donald Trump et son colistier J.D. Vance ont annoncé mardi qu'il se rendront dès samedi à Atlanta, la ville de Martin Luther King.

La bataille pour gagner la Géorgie sera "très serrée", a estimé Dan Kanninen, l'un des responsables de la campagne de Mme Harris, qui se réjouit de voir cette dernière "stimuler et mobiliser la base".

Meeting de 10.000 personnes

Pour la dernière élection, l'écart entre Joe Biden et Donald Trump était minuscule, moins de 12.000 voix, et le républicain n'a jamais reconnu sa défaite.

Sur Instagram, la rappeuse Megan Thee Stallion a invité les jeunes à venir au meeting avec une photo d'elle et le mot "Kamala". Cette dernière aura aussi le soutien d'un autre nom de la scène hip-hop: Quavo est également attendu au Centre des congrès de Géorgie, dont les tribunes sont pleines à craquer -- 10.000 personnes présentes au total selon l'équipe de campagne.

Après des semaines de querelles intestines et de doutes vis-à-vis de la candidature de M. Biden, l'unité des démocrates derrière Kamala Harris, 59 ans a radicalement remodelé une course dominée par l'ex-président républicain.

Devant des donateurs, J.D. Vance a d'ailleurs estimé que l'entrée de cette dernière dans la course à la Maison Blanche, était un "sucker punch" pour le camp républicain, une expression qui peut être traduite en français par "un coup de massue" ou un "sale coup" .

Choix à venir

Kamala Harris doit annoncer dans les tout prochains jours le nom de son colistier après une sélection express et avant la convention de la mi-août, qui s'annonce comme une grande fête d'intronisation pour la nouvelle porte-drapeau du parti.

Le choix n'est pas "encore fait", a-t-elle déclaré mardi, mais la discussion se poursuit a expliqué de son côté la Maison Blanche.

Un peu plus d'une semaine après son entrée en campagne, l'ex-procureure et sénatrice de Californie a dévoilé mardi son premier clip de campagne, se disant "sans crainte", présentant les différents combats de sa vie et estimant que Donald Trump veut "ramener le pays en arrière".

Quant au nouveau clip de campagne de Trump, il la présente comme "ratée, faible et dangereusement de gauche", parce qu'elle n'a pas réussi à mettre un terme à l'immigration clandestine.

L'ancien président a de nouveau laissé planer le doute sur sa volonté de débattre avec Kamala Harris, qui était devenu en janvier 2021 la première femme, la première Afro-Américaine et la première personne d'origine asiatique à accéder à la vice-présidence.

Donald Trump, qui pensait devoir affronter le président sortant un Joe Biden de 81 ans coutumier des gaffes, se retrouve de nouveau face à une femme plus jeune et énergique. Le républicain est désormais le candidat le plus âgé de l'histoire des États-Unis.

"Je ne savais pas qu'elle avait 60 ans, je pensais qu'elle était plus jeune", a ironisé l'ancien président lors d'une interview à Fox lundi soir.

Même si elle a reconnu que les démocrates étaient les "outsiders" de la course, Kamala Harris compte sur le regain de mobilisation de sa base, des sondages qui montrent que l'écart se resserre et une collecte de fonds qui s'envole.