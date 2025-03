Heathrow fermé: plusieurs jours de perturbations, des millions envolés

Le redémarrage de l'aéroport d'Heathrow, fermé vendredi à cause d'une panne électrique liée à un incendie, devrait prendre plusieurs jours et coûter des millions, voire des dizaines de millions de livres, estiment des experts, soulignant le côté "extrêmement compliqué" d'une telle opération.

Combien de temps pour rouvrir Heathrow ?

Lorsque l'aéroport d'Heathrow pourra rouvrir, le redémarrage du trafic ne sera pas instantané: il faudra notamment acheminer les passagers des vols annulés et s'assurer que les avions concernés retrouvent le fil de leur planning de vols.

Fichier vidéo En effet, "les passagers, l’équipage, le fret et les avions" ne seront pas là où ils auraient dû se trouver dans les programmes et il faudra "résorber le retard accumulé", explique à l'AFP Anita Mendiratta, experte en tourisme et en aviation, qui conseille notamment l'agence de l'ONU pour le tourisme.

"Deux à quatre jours" seront nécessaires estime la spécialiste, pour qui il s'agit d'une opération "extrêmement compliquée".

Selon le consultant en aviation Philip Butterworth-Hayes, cela pourrait même prendre "sept ou huit jours pour tout remettre en place".

Mais "nous ne le savons pas vraiment avec certitude, car nous ne savons pas quand l'aéroport sera de nouveau opérationnel", affirme-t-il à l'AFP.

Comment un incendie peut-il fermer un aéroport ?

L'incendie dans un poste électrique a aussi "mis hors service un générateur de secours", privant l'aéroport de courant, a expliqué le ministre de l'Energie Ed Miliband vendredi à Radio 4.

Infographie présentant les 10 aéroports les plus fréquentés au monde par nombre de passagers en 2023, selon le Conseil international des aéroports (ACI) AFP

"Il s'agit d'infrastructures anciennes, que ce soit le poste électrique ou Heathrow", qui "ont été construits avant la croissance des zones résidentielles et industrielles" avoisinantes, selon Anita Mendiratta --l'aéroport a ouvert en 1946.

Comment un incendie "dans un seul endroit a-il pu arrêter un aéroport entier ?", s'interroge pour sa part Philip Butterworth-Hayes. "D'autres générateurs auraient dû se mettre en marche, alors pourquoi cela ne s'est-il pas produit ? C'est l'une des grandes questions."

"Il est évident que nous devrons examiner de plus près les causes, ainsi que la protection (...) mises en place pour les grandes infrastructures comme Heathrow", a ajouté le ministre Ed Miliband.

Le directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA), Willie Walsh, évoque "un manquement clair d'organisation de la part de l'aéroport".

L'unité antiterroriste de la police londonienne, en charge l'enquête, affirme n'avoir pas constaté à ce stade "de signe d'acte intentionnel".

Combien cela va-t-il coûter ?

Des experts chiffraient vendredi à plusieurs millions, voire dizaines de millions de livres le coût de cet incident pour l'aéroport et les compagnies aériennes concernées.

Un avion stationné sur le tarmac de l'aéroport d'Heathrow fermé après un incendie dans une sous-station électrique, le 21 mars 2025 à Hayes, à l'ouest de Londres AFP

Il sera "certainement supérieur à 50 millions de livres", évalue Philip Butterworth-Hayes.

John Strickland, analyste indépendant spécialiste du secteur aérien, estime lui que l'arrêt de cet aéroport qui voit passer plus de 200.000 passagers par jour "va se chiffrer en millions, même si on ne peut pas encore le quantifier".

"L'impact est donc considérable (...) principalement pour les compagnies aériennes en raison de tous les coûts liés à l’hébergement des passagers, aux remboursements, aux nouvelles réservations, etc", précise-t-il.

Il est selon lui "peu probable" que les compagnies aériennes parviennent à récupérer leurs pertes.

Est-ce un évènement rarissime ?

Les fermetures de grands aéroports ne sont pas exceptionnelles dans le monde, mais interviennent surtout en raison d'évènements météorologiques (tempête, ouragans, etc.) ou à la suite d'accidents ou de conflits.

Des voyageurs quittent l'aéroport de Heathrow fermé après un incendie dans une sous-station électrique, le 21 mars 2025 à l'ouest de Londres AFP

Début octobre dernier, plusieurs aéroports internationaux en Floride, à Tampa, Orlando ou Palm Beach, avaient cessé d'opérer du fait du passage de l'ouragan Milton.

En avril 2010, l'éruption du volcan Eyjafjallajökull en Islande avait conduit plusieurs pays européens à fermer leur espace aérien, comme le Royaume-Uni, la Norvège ou le Danemark.

A la suite des attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis avaient également fermé leur espace aérien au trafic civil pendant deux jours.

L'aéroport international de Muan en Corée du Sud, est resté inactif pendant plus de 20 jours entre décembre et janvier dernier après le crash d'un Boeing 737-800 de Jeju Air, qui avait fait 179 morts parmi les passagers. Mais il s'agit d'un petit aéroport, qui n'opère que quelques vols par jour.