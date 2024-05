HLM: Kasbarian évoque un renforcement des possibilités d'expulsion des familles de délinquants

Le ministre délégué chargé du Logement Guillaume Kasbarian s'est déclaré dimanche "ouvert" à l'idée de faire évoluer la loi pour "renforcer" les possibilités d'expulser des logements sociaux les familles d'enfants délinquants.

"Comme on ouvre le débat de regarder qui est dans le parc social, en termes de revenus, en termes de patrimoine, la question peut être posée", a-t-il déclaré dans l'émission Questions politiques sur France Inter, franceinfo et Le Monde. "La question peut être posée de se dire +évaluons aussi les incivilités, les délits et les crimes+".

"Aujourd'hui en réalité il y a déjà des dispositions qui existent parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau", a souligné M. Kasbarian, qui a présenté vendredi un "projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables".

"Est-ce qu'il faut les renforcer dans le projet de loi ? Moi j'y suis ouvert et je pense qu'on peut faire mieux sur le sujet", a-t-il ajouté.

"Ça peut être soit le gouvernement qui dépose un amendement sur le sujet, soit des sénateurs ou des députés qui l'écrivent", a-t-il indiqué. "La question c'est quels sont les trous dans la raquette, comment est-ce qu'on l'écrit ensemble pour avoir quelque chose qui tienne la route d'un point de vue juridique".

"Il n'est pas normal que des personnes qui vivent dans le parc social, qui vivent dans des logements sociaux soient embêtés, pour le dire poliment, par certains qui ne respectent pas les lois et font de la délinquance", a-t-il estimé.