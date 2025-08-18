Hong Kong: début des plaidoiries au procès de l'homme d'affaires Jimmy Lai

Un policier en patrouille devant la Cour de West Kowloon, à Hong Kong, avant l'arrivée de Jimmy Lai pour son procès, le 18 août 2025

La justice hongkongaise a entamé lundi les plaidoiries dans le procès de l'homme d'affaires Jimmy Lai, militant prodémocratie, affirmant que le septuagénaire était apte à assister aux audiences, malgré une suspension la semaine dernière pour un problème cardiaque.

Des pays occidentaux et organisations de défense des droits humains appellent à la libération du magnat des médias de 77 ans, fondateur du journal Apple Daily, qui avait dû fermer en raison de son soutien aux grandes manifestations prodémocratie de 2019 à Hong Kong, parfois violentes.

Jimmy Lai est jugé depuis décembre 2023 pour collusion avec des forces étrangères et encourt l'emprisonnement à vie. Il est également accusé d'avoir écrit des textes séditieux dans son journal.

Le magnat des médias Jimmy Lai donne une interview à l'AFP, le 16 juin 2020 à Hong Kong AFP/Archives

Il s'est présenté devant les magistrats vêtu d'une chemise blanche et d'un coupe-vent clair, et a pu écouter les débats grâce à un casque audio.

Il a même souri et salué ses soutiens dans le prétoire, ainsi que les membres de sa famille.

Selon le procureur Anthony Chau, le ministère public devrait prendre deux jours pour présenter leurs conclusions finales.

Le magistrat a passé la matinée de lundi à aborder des questions juridiques, telles que l'interprétation du terme "collusion" dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong.

M. Chau a déclaré lundi que M. Lai s'était vu prescrire des médicaments et portait un appareil de surveillance cardiaque, qui lui avait été remis vendredi.

Il "ne s'est plaint ni de son état cardiaque ni de son état de santé général et est apte à comparaître devant la cour", a-t-il précisé.

La juge Esther Toh a également lu une note rédigée par un médecin-chef indiquant que Jimmy Lai était "physiquement et mentalement apte à comparaître" devant la justice.

Vendredi, l'avocat de la défense Robert Pang avait déclaré à la cour que M. Lai avait souffert de "palpitations" cardiaques et eu l'impression de "s'évanouir".

Le gouvernement de Hong Kong a pour sa part déclaré le même jour dans un communiqué que "les soins médicaux" qui lui sont prodigués "pendant sa détention sont adéquats et complets".