"Il faut un changement notable pour que ce soit le mien" : Chloé Malle reprend le fauteuil d'Anna Wintour chez Vogue

Qui pour remplacer l'"irremplaçable" papesse de la mode Anna Wintour chez Vogue ? Le nom de celle qui lui succèdera a été officialisé par le groupe propriétaire du célèbre magazine de mode américain. C'est la journaliste franco-américaine, Chloe Malle, qui relèvera le défi, elle était déjà rédactrice en chef du site web de Vogue depuis 2023.

A gauche, Anna Wintour au gala de charité du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art à New York le 5 mai 2025, à droite, Chloe Malle, sa successeure.

Si sa prise de fonction est immédiate, il faudra néammoins attendre 2026 pour lire la première édition de Vogue signée de sa patte. De quoi laisser le temps de prendre ses marques à Chloé Malle qui devient la première journaliste d'origine franco-américaine à s'installer au poste de directrice éditoriale du célèbre et incontournable magazine de mode américain.

Car il ne s'agit pas de n'importe quel fauteuil. Il était occupé jusqu'ici, et depuis pas moins de 37 ans, par celle que l'on connait sous le surnom de la "Papesse de la mode" : Anna Wintour.

"Sa propre empreinte"

"Poser (sa) propre empreinte" sur l'édition américaine de Vogue sera la clé du "succès", a confié la journaliste de 39 ans au New York Times, auquel elle a accordé une interview diffusée en ligne.

La vérité, c'est que personne ne remplacera Anna. Chloé Malle, extrait entretien New York Times

"Il faut un changement notable pour que ce soit le mien", estime la nouvelle directrice éditoriale, ajoutant que le mensuel devrait être publié moins fréquemment, autour de thèmes ou de moments culturels spécifiques, sur un papier de haute qualité, afin d'être collectionné.

Figure de proue du digital chez Vogue

Chloe Malle a rejoint le magazine américain en 2011. Depuis 2023, elle occupait le poste de directrice éditoriale du site internet et coprésentait un podcast maison depuis 2022.

J'ai hâte de m'impliquer encore plus dans les domaines de l'édition, de la vidéo et des événements - encourageant la pluralité multiplateforme que notre audience recherche et exige. Chloé Malle, nouvelle directrice éditoriale Vogue

"Sous sa direction, le trafic direct vers Vogue.com a doublé et le site a enregistré une croissance à deux chiffres de tous les indicateurs clés (...), notamment autour des événements phares comme le Met Gala et Vogue World", indique Condé Nast dans son communiqué.

"J'ai hâte de m'impliquer encore plus dans les domaines de l'édition, de la vidéo et des événements - encourageant la pluralité multiplateforme que notre audience recherche et exige", commente encore Chloe Malle, fille du cinéaste français Louis Malle et de l'actrice américaine Candice Bergen.

"Fille de" mais pas que

Questionnée par le New York Times sur son "pedigree", à l'heure où les Etats-Unis remettent en cause les parcours des "enfants de" (qualifiés de "nepo babies"), cette dernière se dit "fière de l'être".

Cela m'a toujours poussée à travailler beaucoup plus dur (...) pour prouver que j'étais plus que la fille de Candice Bergen ou quelqu'un qui a grandi à Beverly Hills. Chloé Malle dans son entretien au NYT

"Il ne fait aucun doute que j'ai bénéficié à 100% du privilège dans lequel j'ai grandi", reconnait celle qui s'est notamment fait connaitre pour avoir couvert des mariages de personnalités (récemment celui du milliardaire Jeff Bezos avec Lauren Sanchez).

"Je dirai, cependant, que cela m'a toujours poussée à travailler beaucoup plus dur (...) pour prouver que j'étais plus que la fille de Candice Bergen ou quelqu'un qui a grandi à Beverly Hills", ajoute-t-elle.

Candice Bergen, à gauche, et Chloe Malle arrivent à la soirée des Golden Globes de HBO au Beverly Hilton Hotel, le dimanche 6 janvier 2019, à Beverly Hills, en Californie. © Photo de Richard Shotwell/Invision/AP

Changement de règne ?

"La vérité, c'est que personne ne remplacera Anna", reconnait Chloé Malle dans son entretien avec le New York Times.

Il faut dire que l'annonce de la "retraite" d'Anna Wintour en juin dernier avait eu l'effet d'un véritable séïsme dans le monde la mode. Cette Britannique de naissance en avait pris les commandes en 1988. Sous son règne, la publication a notamment ouvert sa Une aux célébrités, pour devenir l'une des plus suivies et des plus influentes de la marque Vogue.

Une "retraite" ? Pas vraiment car Anna Wintour, 76 ans, reste à la tête du titre et des autres marques de Condé Nast (WIRED, Vanity Fair, GQ, Glamour, Tatler, Teen Vogue...) à l'échelle internationale.

Le président Joe Biden, à droite, remet la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays, à Anna Wintour à la Maison Blanche, samedi 4 janvier 2025, à Washington. Une des rares fois où l'on peut voir la reine de la mode sans ses éternelles lunettes de soleil... © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

"Mme Wintour ne prend pas sa retraite. Elle est toujours directrice du contenu de l'entreprise. Elle est même toujours la supérieure hiérarchique directe de Mme Malle, supervisant les 28 éditions internationales de Vogue. Elle ne quitte même pas son bureau", précise le New York Times.

C'est dans un bureau, voisin, que Chloe Malle a posé ses dossiers.

"Chloe a souvent prouvé qu'elle peut trouver l'équilibre entre la longue et singulière histoire du Vogue américain et son avenir sur la ligne de front de la nouveauté", a indiqué Anna Wintour dans le communiqué du groupe.

"Le Diable s'habille en Prada"

Reconnaissable à sa coupe au carré et ses lunettes de soleil, Wintour a inspiré le personnage de Miranda Priestly, incarné par Meryl Streep dans la comédie romantique à succès Le diable s'habille en Prada (2006), adaptation du roman éponyme publié trois ans plus tôt.

Ce film, devenu une comédie musicale présentée à Chicago et Londres, a contribué à façonner sa légende.

Sur son compte instagram, le magazine a repris les mots prononcés par Anna Wintour dans une allocution prononcée devant son équipe : "La mode est l'art d'embrasser le changement, mais certains changements nous touchent plus que d'autres".

Vingt ans après le premier film, une suite est attendue pour 2026. La successeure d'Anna Wintour sera-t-elle du casting ?

