Île-de-France: les aménagements vélo se développent en petite couronne, moins en grande couronne

Les voies cyclables connaissent un développement fort en petite couronne de la banlieue parisienne, avec quelque 90 kilomètres aménagés par les conseils départementaux depuis 2021, mais qui reste timide en grande couronne, selon un rapport d'usagers publié mardi.

Alors que la pratique du vélo a explosé ces dernières années dans Paris intra-muros, avec l'apparition de pistes cyclables à tout-va, ce mode de transport écologique est moins répandu dans la périphérie de la capitale. Des efforts sont cependant faits pour l'encourager en adaptant les infrastructures.

"On note une forte disparité entre les départements de petite et de grande couronne. En petite couronne, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine mettent davantage de moyens financiers et humains pour atteindre leurs objectifs, par ailleurs bien plus élevés", indique le collectif Vélo Île-de-France dans un rapport sur le bilan des aménagements vélo autour de Paris.

Depuis les dernières élections en 2021, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis est le plus ambitieux en la matière avec l'aménagement de 41,4 kilomètres de voirie cyclable, selon le collectif.

Le département le plus pauvre de France métropolitaine a su profiter des opportunités créées par la sortie de la crise du Covid et la tenue sur son territoire des Jeux olympiques, qui voulaient favoriser le vélo pour réduire leur empreinte carbone, note le rapport.

"En investissant 150 millions d'euros dans le plan vélo, nous faisons de la Seine-Saint-Denis un modèle de la transition écologique. Nos infrastructures cyclables amélioreront durablement le cadre de vie des habitants", s'est félicité son président (PS) Stéphane Troussel dans un communiqué.

Avec 36,9 kilomètres de linéaire réalisés depuis 2021, l'action du département des Hauts-de-Seine est également saluée pour sa politique d'aménagements qualitatifs qui "préfigure une transformation d'ampleur du territoire", d'après le collectif.

À l'inverse, la poussée des voies cyclables se fait beaucoup plus mesurée dans les départements de grande couronne, aux territoires nettement plus étendus et moins densément urbanisés.

Entre les Yvelines, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne et l'Essonne - qui représentent 93% de la superficie de l'Île-de-France -, seuls 52,7 kilomètres d'aménagements cyclables ont vu le jour depuis 2021. Ces chiffres ne prennent toutefois pas en compte les aménagements éventuellement réalisés par les municipalités sur les routes communales.

"Des résultats sont possibles, tant la mise en œuvre d'aménagements cyclables est rapide en comparaison à des gros projets routiers ou de transports en commun. Il faudra pour cela faire du vélo une priorité", estime le collectif Vélo Île-de-France.