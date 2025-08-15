Ina: une présidente par intérim après la suspension de Laurent Vallet pour achat de cocaïne

Le
15 Aoû. 2025 à 07h35 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Agnès Chauveau, la directrice générale de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina), a été nommée présidente par intérim après la suspension de Laurent Vallet, interpellé fin juillet pour un achat de cocaïne

AFP/Archives
Martin LELIEVRE
Agnès Chauveau, la directrice générale de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina), a été nommée présidente par intérim après la suspension de Laurent Vallet, interpellé fin juillet pour un achat de cocaïne, selon un arrêté paru vendredi au Journal officiel.

Cet arrêté est signé de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a la tutelle sur l'Ina. Mme Dati avait annoncé mardi suspendre M. Vallet "en attendant de plus amples informations", en assurant avoir "pris connaissance" de sa mise en cause "par la presse".

Quelques heures auparavant, des sources judiciaire et policière avaient indiqué à l'AFP que M. Vallet avait été interpellé le 29 juillet à son domicile parisien par la police après s'être fait livrer de la cocaïne, confirmant une information de Valeurs Actuelles.

Dans un communiqué, M. Vallet avait dit "prendre acte" de cette suspension, prononcée selon lui "en vue de l'audience à laquelle (il est) convoqué début septembre au tribunal judiciaire de Paris pour une injonction thérapeutique".

Spécialiste des médias, Agnès Chauveau travaille depuis 2015 à l'Ina, dont la mission est d'archiver les images et sons de la télévision et de la radio et de valoriser ces fonds. Elle en est directrice générale déléguée depuis 2021.

Les téléspectateurs connaissent son visage: elle intervient dans l'émission Rembob'Ina présentée par Patrick Cohen sur la chaîne LCP, qui revient sur de grands moments de l'histoire récente en puisant dans les archives télé de l'Ina.

Laurent Vallet, 55 ans, a été reconduit en mai pour un troisième mandat de cinq ans à la tête de l'Ina, sur proposition de Mme Dati.

Il en occupe la présidence depuis mai 2015, date à laquelle il avait succédé à Agnès Saal. Restée moins d'un an en poste, cette dernière avait dû démissionner à la demande de la ministre de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin, après la révélation de frais de taxi dépassant 40.000 euros en dix mois.

L'Ina est concerné par le projet de réforme de l'audiovisuel public porté par Mme Dati. Il prévoit de créer une holding, France Médias, qui chapeauterait également France Télévisions et Radio France.

