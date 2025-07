Incendie dans l'Hérault: l'autoroute A9 fermée dans les deux sens entre Sète et Agde

L'autoroute A9 a été fermée "à titre préventif" dans les deux sens de circulation mardi entre Sète (sortie N.33) et Agde (N.34), en raison de fumées provenant d'un feu de pinède, a annoncé le préfet de l'Hérault.

"Les fumées se dirigent vers l'autoroute A9", a expliqué le préfet en fin d'après-midi sur les réseaux sociaux, précisant qu'un contournement "a été mis en place par l'A75".

L'incendie touche les communes de Castelnau-de-Guers et Montagnac.

En direction de l'Espagne, les conducteurs doivent emprunter l'A709, qui dessert l'agglomération de Montpellier, afin de prendre la sortie obligatoire Saint-Jean-de-Védas (N.32) pour rejoindre l'A75, a pour sa part indiqué Vinci Autoroutes sur X.

Dans l'autre sens, les véhicules circulant en direction de Lyon doivent suivre l'A75, selon la même source.

L'A9, qui relie la France à l'Espagne, avait déjà été fermée plus au sud, aux environs de Narbonne, de lundi après-midi à mardi en fin de matinée, causant des dizaines de kilomètres d'embouteillages.

L'incendie dans l'Hérault à l'origine de cette nouvelle coupure de l'A9 a parcouru une dizaine d'hectares et mobilise 150 sapeurs-pompiers, cinq avions bombardiers d'eau et un hélicoptère de commandement, selon la préfecture.

A une cinquantaine de kilomètres plus au nord, les sapeurs-pompiers du Gard intervenaient eux depuis 13h55 pour un feu de forêt sur la commune de Montardier, où 120 hectares de végétation, de broussailles et de feuillus ont été parcourus.

"Le feu est toujours en évolution et n'est pas maîtrisé. La difficulté majeure réside dans l'inaccessibilité des engins sur la tête du feu et les flancs. A ce stade, il n'y a aucune victime ni dégât sur des habitations ou infrastructures. Le travail d'extinction sera de longue durée et va durer toute la nuit et se poursuivre demain", ont indiqué en fin d'après-midi dans un communiqué les pompiers du Gard, qui ont engagé plus de 140 hommes et une vingtaine de véhicules.