Inde : 11 morts lors de la fête pour les vainqueurs de la finale de cricket à Bengalore

La fête du sport qui vire au deuil ce 4 juin. La ville de Bengalore voulait fêter son équipe de cricket, les Royal Challengers Bengaluru, qui a remporté la finale de la Premier League contre les Punjab kings. Le stade d'une capacité de 35.000 personnes en a accueilli six fois plus. Une bousculade a fait 11 morts et 47 blessés.