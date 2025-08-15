Inde: au moins 60 morts dans les inondations, les recherches se poursuivent

Des secouristes fouillent les décombres d'une habitation du village de Chisoti, en Inde, le 14 août 2025

Les secouristes indiens poursuivent leurs recherches vendredi, au lendemain des inondations qui ont fait au moins 60 victimes dans un village himalayen du Cachemire indien.

Quelque "60 personnes sont recensées comme mortes", et 80 autres sont portées disparues, à indiqué à l'AFP vendredi Mohammad Irshad, un responsable des services d'urgence, précisant que la recherche des disparues s'était intensifiée.

Des torrents d'eau et de boue, provoqués par de fortes pluies, ont dévasté jeudi le village de Chisoti, dans le district de Kishtwar, à environ 200 km de la Srinagar, la capitale du Cachemire sous administration indienne.

Il s'agit de la deuxième catastrophe majeure causée par des inondations meurtrières en Inde en août.

De gros engins ont été envoyés pendant la nuit pour creuser dans les décombres et des militaires ont été mobilisés, en renfort des secouristes présents.

Le village de Chisoti est situé sur la route d'un pèlerinage hindou menant au sanctuaire de Machail Mata. Une grande cuisine de fortune, où plus d'une centaine de pèlerins se trouvaient lorsque l'inondation a eu lieu, a été complètement emportée, ont indiqué les autorités.

Environ 50 personnes gravement blessées ont été transportées à l'hôpital.

Le 5 août, des inondations ont balayé la ville himalayenne de Dharali, dans l'Etat indien de l'Uttarakhand, et l'ont recouverte de boue. Le bilan de cette catastrophe s'élève probablement à plus de 70 morts, mais il n'a pas encore été confirmé.

Des secouristes emmènent une victime des inondations survenues dans le village de Chisoti, en Inde, le 14 août 2025 AFP

Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la saison de la mousson, de juin à septembre, mais des experts affirment que le changement climatique, associé à un développement mal planifié, augmente leur fréquence et leur gravité.

L'Organisation météorologique mondiale a estimé l'année dernière que les inondations et les sécheresses de plus en plus intenses étaient un "signal d'alarme", car le changement climatique rend le cycle de l'eau sur la planète de plus en plus imprévisible.

"Ces derniers jours, nous avons été confrontés à des catastrophes naturelles, des glissements de terrain, des pluies torrentielles et bien d'autres calamités", a déclaré vendredi le Premier ministre Narendra Modi dans son discours de la fête nationale à New Delhi.

"Nos pensées vont aux victimes. Les gouvernements locaux et le gouvernement central travaillent ensemble avec toute leur force", a-t-il ajouté.