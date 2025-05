Inde - Pakistan : un conflit vieux de 70 ans

Islamabad a répliqué après des frappes indiennes sur le Pakistan ce mercredi 7 mai. On dénombre plusieurs dizaines de morts. Ce sont donc les pires violences en deux décennies, entre ces deux puissances nucléaires. Retour en quelques dates sur le conflit indo-pakistanais qui dure plus de 70 ans.

Cette nouvelle crise débute le 22 avril dernier. 26 personnes sont tuées après une attaque dans le Cachemire indien. New Delhi accuse Islamabad qui nie en bloc. Depuis, les deux pays ont adopté une série de sanctions réciproques, et leurs soldats ont échangé des tirs d'armes à la frontière.

Tôt mercredi, des frappes indiennes de missiles ont détruit "neuf camps terroristes", au Cachemire et dans le Pendjab pakistanais, selon New Delhi. Le Pakistan, lui, a indiqué avoir abattu "cinq avions ennemis". Des échanges de tirs d'artillerie mortels ont eu lieu le long de la frontière.

Les pays voisins entretiennent des relations conflictuelles depuis leur indépendance en 1947. Mais alors, quels sont les évènements qui ont marqué leur histoire ?

L'Inde célèbre son indépendance de 1947. AP Photo/Channi Anand

1947 : indépendance sanglante

Dans la nuit du 14 au 15 août 1947, le vice-roi des Indes Lord Louis Mountbatten acte la fin de deux siècles de domination britannique sur le sous-continent indien. L'ex-colonie est donc divisée en deux Etats: l'Inde (à majorité hindoue) et le Pakistan (à majorité musulmane), formé lui-même de deux territoires séparés de plusieurs milliers de kilomètres.

A partir de ce moment-là, 15 millions de personnes prennent la route : les musulmans vers le territoire pakistanais. Les hindous et les sikhs en direction inverse. Des émeutes et des massacres causent la mort d'un million de personnes.

La première guerre indo-pakistanaise pour le contrôle du Cachemire (rattaché à l'Inde) éclate en 1947. Un an plus tard, une résolution de l'ONU prévoit un référendum d'autodétermination, resté toutefois lettre morte en raison du refus de New Delhi. Un cessez-le-feu est proclamé le 1er janvier 1949 le long d'une "ligne de contrôle" de 770 km qui divise le Cachemire en deux parties: 37% reviennent au Pakistan (Azad-Kashmir) et 63% à l'Inde (Etat du Jammu-et-Cachemire).

Malgré cet accord, les deux Etats revendiquent toujours la souveraineté de tout le territoire.

Des soldats indiens sikhs avancent vers l'est de Jessore, au Pakistan oriental, le jeudi 9 décembre 1971, le long d'une digue de rizières. AP Photo

- 1965 et 1971: nouvelles guerres

Entre août et septembre 1965, le conflit est ravivé par l'intrusion au Cachemire indien d'un millier de séparatiste soutenus par le Pakistan. Cette seconde guerre, qui fait des milliers de morts des deux côtés, s'achève par une médiation soviétique.

Début 1971, le Pakistan envoie des troupes dans la partie orientale de son territoire, le Bengale oriental, pour y mater un mouvement séparatiste.

Le conflit s'achève neuf mois plus tard avec l'indépendance de ce qui devient le Bangladesh. On dénombre trois millions de morts.

- 1989: insurrection séparatiste

Fin 1989, des insurgés qui réclament l'indépendance du Cachemire indien au Pakistan, engagent des combats contre l'armée de New Delhi. Ciblées par les rebelles, les populations hindoues fuient vers d'autres régions de l'Inde.

Depuis, l'Inde accuse régulièrement le Pakistan de financer et entraîner des insurgés, qui continuent à mener le combat contre quelque 500.000 soldats indiens déployés dans la région.

A ce jour, ils ont fait des dizaines de milliers de morts, militaires, rebelles ou civils.

Bombay, 2008 : un policier se tient parmi des véhicules détruits par une explosion à l'extérieur du service de traumatologie de l'hôpital civil d'Ahmadabad. AP Photo/Gautam Singh

- 1998-99: conflit de Kargil

En 1999, New Delhi accuse Islamabad d'avoir infiltré dans sa partie du Cachemire des combattants islamistes et des soldats pakistanais. Le tout, dans le but de prendre le contrôle du glacier du Siachen, à plus de 5.000 m d'altitude.

Les combats, acharnés, font plus d'un millier de morts, notamment dans la région de Kargil.

Le 1er octobre 2001, un attentat devant l'Assemblée régionale du Cachemire indien à Srinagar fait 38 morts. L'Inde accuse le Pakistan.

Au bord d'un quatrième conflit au printemps 2002, les deux rivaux renouent en avril 2003 des liens diplomatiques et concluent un cessez-le-feu. La guérilla ne cesse pas pour autant.

- Attentats et tensions

En 2008, une série d'attentats jihadistes cause la morts de 166 personnes à Bombay. L'Inde accuse le Pakistan, et interrompt le processus de paix engagé quatre ans auparavant. Le dialogue reprend en 2011. Le Premier ministre indien Narendra Modi effectue une visite en décembre 2015 au Pakistan.

En 2019, l'Inde mène des frappes aériennes sur le sol pakistanais après une attaque qui a tué 40 de ses paramilitaires à Pulwama (Cachemire indien). Le Pakistan riposte et abat un avion indien.



Le gouvernement ultranationaliste hindou de New Delhi révoque en août le statut de semi-autonomie de la région, où des milliers d'opposants sont arrêtés.