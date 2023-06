Inde : un rapport d'enquête préliminaire identifie les causes de l'accident

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

Pourquoi 3 trains sont-ils entrés en collision, vendredi 2 juin, dans l'est du pays ? Est-ce, à l'origine, une erreur de signalisation comme l'affirment les autorités sans pour autant donner de précisions ? La piste est étudiée et le Premier ministre indien s'y est engagé : "aucun responsable de l'accident ne sera épargné". On fait le point avec notre correspondant Sébastien Farcis.