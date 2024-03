Indonésie: fin des recherches après le naufrage d'un bateau de Rohingyas

Après avoir sauvé 75 réfugiés rohingyas ayant survécu en mer dans des conditions dantesques suite au naufrage de leur bateau, les secours indonésiens ont indiqué vendredi avoir mis fin aux recherches pour retrouver d'éventuels nouveaux survivants.

"Les recherches se sont terminées jeudi. Tous les réfugiés rohingyas qui se trouvaient hier sur le bateau ont été secourus", a déclaré Muhammad Fathur Rachman, un responsable de l'agence locale de recherche et de sauvetage à Aceh, à l'extrémité occidentale de la grande île de Sumatra.

Des survivants avaient estimé qu'environ 150 Rohingyas se trouvaient à bord du bateau avant le naufrage mais ce chiffre n'a pu être vérifié.

M. Rachman, cité par l'intermédiaire d'un porte-parole, a ajouté que les recherches avaient été interrompues car il n'existait pas de liste de passagers.

Fichier vidéo "Nous n'avons reçu aucune information supplémentaire sur des personnes disparues et il n'y a pas de liste de passagers du bateau", a déclaré M. Rachman, précisant que "selon nos analyses, le bateau ne (pouvait) pas contenir 150 personnes."

Faisal Rahman, travaillant pour l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a déclaré jeudi à l'AFP que l'un des survivants avait rapporté que "le bateau transportait 151 personnes. Une fois le bateau chaviré, environ 50 personnes (étaient) peut-être portées disparues et peut-être décédées".

Jeudi, un navire de secours avait recueilli à son bord 69 réfugiés qui avaient survécu des heures entières, sous un soleil brûlant, accrochés à la coque retournée d'un bateau de pêche à 30 km des côtes. Parmi eux 9 enfants, 18 femmes et 42 hommes.

"Ils semblaient épuisés et traumatisés. Les visages des femmes étaient rouges, brûlés par le soleil", a expliqué le journaliste de l'AFP présent à bord du navire de secours.

Des réfugiés rohingyas secourus après le naufrage de leur bateau, au large de la région d'Aceh, en Indonésie, le 21 mars 2024 AFP

Paniqués, certains hommes avaient tenté de sauter dans le canot venu les récupérer, avant que les sauveteurs et certains de leurs compagnons d'infortune ne les calment. D'autres sont intervenus pour laisser les enfants monter à bord en premier.

Ces réfugiés, membres d'une minorité musulmane persécutée en Birmanie, venaient de faire naufrage deux fois: le rafiot en bois sur lequel ils étaient partis du Bangladesh a chaviré mercredi, puis le bateau de pêche venu à leur secours s'est retourné à son tour sous la surcharge.

Huit hospitalisés

Six premiers réfugiés avaient été secourus mercredi par des pêcheurs, ce qui porte à 75 le nombre total de personnes sauvées et ramenées à terre. Au moins huit des rescapés, déshydratés et malades, ont été hospitalisés jeudi soir.

Des réfugiés rohingyas secourus après le naufrage de leur bateau, au large de la région d'Aceh, en Indonésie, le 21 mars 2024 AFP

Les autres ont été conduits dans un centre d'hébergement temporaire, dans un ancien immeuble de la Croix Rouge, dans un village proche de Maulaboh, ville principale du district d'Aceh occidentale.

Leur arrivée a déclenché des protestations de la part de certains habitants qui voient d'un mauvais œil l'arrivée constante de ces réfugiés qu'ils accusent de consommer leurs ressources déjà maigres.

Depuis novembre, des centaines de membres de cette minorité musulmane ont fui les camps qui les hébergent au Bangladesh pour gagner par la mer la province d'Aceh, sur des embarcations de fortune.

Selon des survivants du naufrage, les réfugiés rohingyas entendaient rejoindre les côtes thaïlandaises mais ont finalement mis le cap sur Aceh après avoir été repoussés par la Thaïlande.

Des milliers de Rohingyas risquent chaque année leur vie dans des voyages en mer périlleux et coûteux pour tenter de gagner l'Indonésie ou la Malaisie.

Depuis la mi-novembre, plus de 1.700 d'entre eux sont arrivés en Indonésie, le plus important mouvement de migration de Rohingyas vers l'archipel depuis 2015, selon les Nations unies.

Des centaines d'entre eux sont actuellement hébergés dans des centres d'accueil temporaires dans la région.