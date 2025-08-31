Indonésie : le président Prabowo dénonce des manifestations relevant "de la trahison et du terrorisme"

Le président indonésien Prabowo Subianto s'exprime lors d'une conférence de presse, à Jakarta, le 31 août 2025

Le président indonésien Prabowo Subianto a dénoncé dimanche les manifestations violentes qui se multiplient dans tout l'archipel et qui relèvent selon lui "de la trahison et du terrorisme", alors que les maisons de plusieurs personnalités politiques ont été pillées.

"Le droit de réunion pacifique doit être respecté et protégé. Mais nous ne pouvons nier qu'il existe des signes d'actions illégales, voire contraires à la loi, qui relèvent même de la trahison et du terrorisme", a-t-il déclaré dans un discours prononcé au palais présidentiel de Jakarta.

Les manifestations ont débuté lundi pour protester à la fois contre les bas salaires et les avantages financiers considérés comme trop généreux accordés aux députés.

La vidéo devenue virale d'une camionnette de police écrasant et tuant un jeune chauffeur de moto-taxi jeudi à Jakarta a mis le feu aux poudres, tandis que la police a dispersé des milliers de manifestants à coups de gaz lacrymogène.

Le président Prabowo a promis une enquête "transparente" sur la mort de cet homme de 21 ans, alors que sept agents de police ont été arrêtés.

Vendredi soir, trois personnes sont mortes à Makassar, sur l'île des Célèbes du Sud, dans l'incendie d'un bâtiment public provoqué par des manifestants.

Les manifestations doivent se dérouler pacifiquement et si des personnes détruisent des installations publiques ou pillent des maisons privées, "l'État doit intervenir pour protéger ses citoyens", a encore souligné Prabowo.

Aux incidents lors de manifestations se sont ajoutés ces dernières nuits les pillages de maisons de députés et de la ministre des Finances.

Pillages

Le domicile de Sri Sri Mulyani Indrawati, ministre des Finances, a été pillé dans la nuit de samedi à dimanche dans le sud de Jakarta alors qu'elle n'y était pas présente, ont indiqué à l'AFP des soldats gardant sa résidence ainsi qu'un voisin.

Les pilleurs "ont emporté la télévision, la chaîne hi-fi, les décorations du salon, les vêtements, les assiettes, les bols", a indiqué Damianus Rudolf, l'un de ses voisins.

Ancienne directrice générale de la Banque mondiale, Mme Mulyani est une personnalité influente du gouvernement actuel et a occupé le portefeuille des Finances sous trois présidents.

Les maisons d'au moins trois députés, dont Eko Hendro et Ahmad Sahroni, ont également été pillées ces derniers jours, selon l'agence de presse officielle Antara.

Ces pillages dirigés contre des députés accusés de s'octroyer des avantages indus, se sont produits alors que les manifestations se sont propagées à d'autres grandes villes de l'archipel, notamment Yogyakarta, Bandung, Semarang et Surabaya à Java, et Medan dans la province de Sumatra du Nord.

Manifestation violente devant un commissariat de police, à Surabaya, en Indonésie, le 31 août 2025 AFP

Samedi, sur l'île de Lombok, des manifestants ont pris d'assaut et incendié le bâtiment du conseil local du chef-lieu Mataram, en dépit des gaz lacrymogènes lancés par la police.

Les griefs des manifestants sont nombreux, mais les rassemblements de cette semaine se sont concentrés sur l'annonce de l'octroi axu députés d'une allocation de logement près de dix fois supérieure au salaire minimum dans la capitale Jakarta.

Des milliers d'Indonésiens ont déjà protesté en février contre les coupes budgétaires importantes ordonnées par Prabowo, afin de financer un vaste et coûteux programme de repas gratuits pour les scolaires.

Ces nouvelles manifestations sont les plus massives et violentes depuis l'arrivée au pouvoir de Prabowo Subianto en octobre dernier, succédant à Joko Widodo.

Les tensions ont forcé Prabowo à annuler un voyage prévu en Chine la semaine prochaine pour un défilé militaire commémorant la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Samedi, la plateforme de réseaux sociaux TikTok a annoncé suspendre pour "quelques jours" sa fonctionnalité "live" (direct) en Indonésie, "en raison de l'escalade de la violence lors des manifestations".