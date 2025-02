Indonésie: Prabowo accueille Erdogan pour renforcer les relations avec la Turquie

Le président indonésien Prabowo Subianto et le président turc Recep Tayyip Erdogan, au palais présidentiel de Bogor, en Indonésie, le 12 février 2025

Le président indonésien Prabowo Subianto a reçu mercredi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan alors que les deux pays à majorité musulmane cherchent à renforcer leurs liens commerciaux et de défense avec une série d'accords portant notamment sur la livraison de 69 drones de combat turcs à Jakarta.

Le président turc a effectué en Indonésie la deuxième étape d'une tournée de quatre jours en Asie qui l'a conduit d'abord en Malaisie et doit se poursuivre au Pakistan, des alliés de poids dans le monde musulman.

"Nous sommes déterminés à accroître entre les deux pays des échanges commerciaux qui soient mutuellement bénéfiques", a déclaré Prabowo après des échanges avec son homologue, au palais présidentiel de Bogor, au sud de Jakarta.

"L'Indonésie et la Turquie renforceront également leur coopération en matière de défense et de sécurité. Nous sommes convenus d'augmenter également la production commune dans l'industrie de défense", a ajouté l'ex-ministre de la Défense indonésien.

Cette coopération portera notamment sur une formation conjointe des soldats et une collaboration plus étroite dans le renseignement et la lutte contre le terrorisme, a ajouté l'ancien général.

"Nous avons examiné les opportunités de coopération supplémentaires dans le secteur de la défense", a de son côté confirmé le président turc.

Le fabricant turc Baykar et la compagnie indonésienne Republikorp sont convenus de la livraison de 60 drones turcs Bayraktar TB3 et de neuf Akinci, drones de combat de moyenne à haute altitude, capables de transporter des missiles (1.500 kilos de charge selon le constructeur), a rapporté l'agence étatique turque Anadolu.

A terme certaines pièces seront fabriquées sur place.

Une dizaine d'accords au total ont été signés concernant le commerce, l'énergie, l'enseignement supérieur et les affaires religieuses.

Les deux chefs d'Etat ont également tenu mercredi la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre les deux pays.

M. Prabowo qui, à l'arrivée de son homologue à Jakarta, a qualifié M. Erdogan d'"ami proche" et de "frère", a également indiqué que les deux parties tentent d'accélérer la signature d'un accord de libre-échange.

Les deux hommes ont abordé des questions de politique internationale et ont évoqué notamment la situation en Syrie et le sort des Palestiniens.

Ils ont également discuté d'accords visant à accroître les échanges commerciaux entre les deux pays, pour les porter à 10 milliards de dollars par an (9,6 milliards d'euros), contre 2,4 milliards de dollars en 2024.

Les relations entre les deux pays se sont resserrées sous la présidence de Joko Widodo, le précédent président indonésien (de 2014 à 2024) qui avait effectué une visite d'État en Turquie en 2017.

En 2023, l'Indonésie a acheté 12 drones turcs d'une valeur d'environ 300 millions de dollars pour moderniser son armée vieillissante.

Les deux pays sont membres de l'Organisation de la coopération islamique, qui compte 57 membres, où ils sont de fervents partisans de la cause palestinienne et de virulents critiques d'Israël.