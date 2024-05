Inondations au Brésil: le président Lula reporte un voyage au Chili

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a reporté lundi une visite d'Etat au Chili, initialement prévue les 17 et 18 mai, en raison des inondations sans précédent dans le sud du Brésil qui ont fait 147 morts selon le dernier bilan.

La présidence a invoqué dans un communiqué la "nécessité de surveiller la situation liée aux inondations dans l'Etat du Rio Grande do Sul et de coordonner l'assistance à la population touchée et les travaux de reconstruction".

Aucune nouvelle date n'est prévue pour ce voyage pour l'instant.

Les pluies torrentielles tombées depuis le début du mois dans l'Etat du Rio Grande do Sul ont fait déborder les cours d'eau, affectant plus de deux millions de personnes et faisant 147 morts et 806 blessés, selon le dernier bilan publié lundi par la Défense civile.

Fichier vidéo Quelque 127 personnes sont toujours portées disparues, tandis que plus de 600.000 autres ont été contraintes d'abandonner leur domicile en raison de cette catastrophe, associée selon les experts au changement climatique et au phénomène El Niño.

Des pluies intenses se sont abattues tout au long du week-end sur la région, gonflant à nouveau les cours d'eau et faisant craindre des dégâts supplémentaires.

"La situation va continuer à s'aggraver", a prévenu sur le réseau social X le gouverneur de l'Etat, Eduardo Leite.