Inondations au Texas: recherches sans relâche d'une trentaine d'enfants

Les secours recherchent sans relâche samedi une trentaine d'enfants portés disparus au Texas, dans le sud des Etats-Unis, au lendemain de violentes inondations qui ont fait au moins 32 morts selon un bilan encore provisoire.

Ces inondations ont été provoquées la veille, jour de la fête nationale américaine, par des pluies diluviennes dans le centre du Texas. Des alertes aux précipitations et inondations ont été maintenues jusque dans la soirée.

"Il y a 32 personnes décédées, 18 adultes et 14 enfants", a déclaré le shérif du comté de Kerr, Larry Lethia.

Parmi les quelque 750 enfants qui participaient à un camp d'été chrétien pour filles sur les rives du fleuve Guadalupe, 27 manquent toujours à l'appel, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.

"Nous rechercherons inlassablement chaque personne victime de cette inondation. Nous ne nous arrêterons ni aujourd'hui ni demain, nous nous arrêterons quand le travail sera fini", a assuré le gouverneur du Texas, Greg Abbott, lors de cette conférence de presse à laquelle participait la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem.

Fichier vidéo Sur le site du camp de vacances, l'eau s'était largement retirée samedi, laissant un paysage de dévastation de dizaines de voitures échouées, certaines coincées dans des arbres, et de végétation arrachée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La désolation règne à l'intérieur des chalets qui accueillaient les fillettes, le sol est recouvert de boue et les fenêtres brisées témoignent de la violence des flots.

Michael, 40 ans, explique être venu en voiture d'Austin, la capitale de l'Etat à environ 150 km à l'est, vendredi matin, dès qu'il a appris la nouvelle par courrier électronique, pour chercher sa fille de 8 ans, dont il a retrouvé quelques affaires.

Des véhicules emportés et des arbres arrachés par les inondations provoquées par la crue du fleuve Guadalupe, au Texas, à Kerrville, aux Etats-Unis, le 5 juillet 2025 AFP

"Nous étions à Kerrville toute la journée d'hier dans les cellules de crise et ce matin quand nous avons entendu dire qu'il pourrait y avoir des gens ici, mon frère et moi sommes venus en camion aussi vite que possible pour voir si nous pouvions trouver quoi que ce soit", explique-t-il.

Plusieurs équipes de secours quadrillent le secteur à la recherche des disparus.

Centaines de secouristes

Environ 500 secouristes et 14 hélicoptères ont été déployés, tandis que la Garde nationale du Texas et les garde-côtes ont envoyé des renforts.

Inondations provoquées par la crue du fleuve Guadalupe, au Texas, à Kerrville, aux Etats-Unis, le 5 juillet 2025 AFP

Selon les autorités, le niveau du fleuve Guadalupe est monté vendredi d'environ huit mètres en 45 minutes, au cours desquelles il est tombé "près de 300 millimètres/heure" de pluie, soit un tiers des précipitations annuelles moyennes.

Les crues soudaines, provoquées par des pluies torrentielles que le sol asséché ne peut pas absorber, ne sont pas rares. Mais selon la communauté scientifique, le changement climatique provoqué par l'activité humaine a rendu plus fréquents et plus intenses les événements météorologiques comme les crues, les sécheresses et les canicules.

Des pluies et des alertes aux inondations persistent dans la région jusqu'à 22H00 locales (03H00 GMT dimanche), ont annoncé les services météorologiques dans un bulletin en fin d'après-midi.

Mi-juin, 13 personnes avaient péri en raison d'inondations à San Antonio, non loin de la zone touchée vendredi, à la suite de pluies diluviennes.