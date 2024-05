Inondations dans le Pas-de-Calais: "beaucoup reste à faire", reconnaît Attal

Le Premier ministre Gabriel Attal, en visite vendredi dans le Pas-de-Calais pour le suivi des inondations qui ont frappé le département à partir de novembre, a reconnu vendredi qu'il restait "beaucoup de choses à faire", notamment dans les actions pour éviter qu'elles ne se reproduisent.

"Il y a des choses qui ont été faites" mais "il reste beaucoup de choses à faire", a-t-il insisté lors de cette brève visite avec des élus et des sinistrés, sa quatrième dans le département depuis les inondations.

Dans un entretien à la Voix du Nord publié jeudi, il avait annoncé que 47 millions d'euros du fonds de solidarité européen seraient consacrés au Pas-de-Calais.

Depuis novembre, le département a été touché par plusieurs épisodes de crues violents qui ont laissé des milliers d'habitants sinistrés.

"On est engagé dans une véritable course contre la montre pour éviter qu'à l'automne prochain se reproduisent les événements qu'on a connus à l'automne dernier et en début d'année", a souligné le Premier ministre vendredi.

Fichier vidéo Au-delà des 400 opérations de travaux d'urgence menées depuis janvier, curages de cours d'eau notamment, une liste d'une centaine de "travaux structurants" pour la gestion de l'eau a été annoncée et d'autres suivront "rapidement", a-t-il assuré. L'Etat doit verser 70 millions d'euros pour financer ces travaux.

"Évidemment que le réchauffement climatique est là (...) et que les inondations que vous avez vécues ici sont un des impacts les plus éclatants", a estimé M. Attal. Mais "on ne peut pas dire à nos concitoyens qu'on ne pourra pas les protéger sinon il faut leur dire de déménager", ce que le gouvernement souhaite limiter "au maximum", a-t-il poursuivi.

"Pour nous, la souffrance est quotidienne, on ne peut pas dire que ça va assez vite", a confié à l'AFP un sinistré, Jean-François Ghillebaert, tout en reconnaissant une "réelle volonté d'action" du gouvernement.

Des ouvriers draguent le canal de Calais, une action de prévention contre les inondations, le 17 mai 2024 AFP

Relogé depuis la mi-novembre à la suite de l'inondation de sa maison de Blendecques, il attend qu'elle soit rachetée par l'Etat mais ne sait pas pour quel montant.

Avec les autes habitants de son quartier, décrit comme "condamné" par les autorités, "on est les premiers déplacés climatiques du 62", résume-t-il.