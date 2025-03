Inondations en Argentine: Milei annonce un fonds d'aide de 172 millions d'euros

Le président argentin Javier Milei a annoncé mercredi la création d'un fonds de 200 milliards de pesos, soit environ 172 millions d'euros, pour venir en aide à la ville de Bahia Blanca, frappée vendredi par une tempête qui a fait au moins 16 morts.

Les fonds seront attribués "sans intermédiaires", a ajouté la présidence dans son communiqué publié sur X.

Le dirigeant ultra-libéral s'est rendu plus tôt dans la journée dans la ville dévastée, où les inondations ont provoqué "des dégâts importants" pour plus de 70% des habitants, selon les déclarations du maire de Bahia Blanca, Federico Susbielles, lors d'une conférence de presse.

"Nous allons nous relever", a assuré le responsable, en indiquant que la zone était sortie de la phase d'urgence.

La ville portuaire de 350.000 habitants, située dans le sud de la province de Buenos Aires, a été frappée vendredi par des pluies torrentielles.

Vue aérienne d'une rue inondée après qu'une puissante tempête a frappé la ville de Bahia Blanca, à 600 km au sud de la capitale de l'Argentine, le 7 mars 2025 AFP

Face à l'émotion suscitée par la catastrophe, le gouvernement argentin avait rapidement décrété trois jours de deuil national et promis une aide de 10 milliards de pesos (environ 9,2 millions de dollars, 8,7 milliards d'euros) à Bahia Blanca.

Le maire a estimé qu'environ 400 millions de dollars seraient nécessaires pour reconstruire la ville.

Les secouristes continuent de rechercher les deux sœurs âgées de 1 et 5 ans emportées par le courant avec leur mère, qui a survécu.

"Il est probable qu'il y ait davantage de morts", a prévenu mardi sur Radio Mitre le procureur général de Bahia Blanca, Juan Pablo Fernandez.

La justice a reçu des dizaines de plaintes pour pillages de commerces et de maisons abandonnées. "Nous avons arrêté 17 personnes", a indiqué M. Fernandez.

Un train chargé de plusieurs tonnes de nourriture, de vêtements et de produits d'hygiène est arrivé mercredi dans la ville avec des dons recueillis le long des 600 km qui la séparent de la capitale argentine.

Plus de 4.000 bénévoles ont répondu à un appel lancé par la mairie pour aider à la distribution et aux travaux de nettoyage.

L'eau a inondé le principal hôpital de la ville qui a dû être évacué et endommagé de nombreuses écoles, toujours fermées. Elle a aussi détruit ponts et routes et tout balayé sur son passage, laissant derrière elle des voitures amoncelées, des maisons saccagées et un millier de personnes évacuées, dont environ 370 sont toujours hébergées dans des centres d'accueil.