Inondations en Thaïlande: neuf morts et plus de 13.000 déplacés, selon un nouveau bilan

Les inondations provoquées par de fortes pluies dans le sud de la Thaïlande ont fait neuf morts et forcé plus de 13.000 personnes à évacuer, selon un nouveau bilan annoncé samedi par les autorités.

Celles-ci ont déployé des bateaux et jet-skis pour atteindre les habitants isolés. Des images diffusées par les médias locaux montrent des habitants immergés jusqu'au torse progresser difficilement dans des eaux boueuses et des voitures submergées.

"Les inondations dans huit provinces du sud de la Thaïlande ont touché 553.921 foyers et fait neuf morts", a écrit l'agence nationale de gestion des catastrophes sur sa page Facebook.

Plus de 13.000 personnes ont dû fuir leur domicile et des centres d'accueil temporaires ont été ouverts dans des écoles et des temples, a-t-elle précisé.

La veille, les autorités avaient fait état de deux morts dans la province de Pattani et deux autres dans celle de Songkhla, après un premier dans la région de Narathiwat jeudi.

Deux hôpitaux de la province de Pattani ont suspendu leur activité afin de préserver infrastructures et matériel, a indiqué dans un communiqué publié sur son site le gouvernement thaïlandais.

Ce dernier a annoncé une aide d'1,7 million de dollars (1,6 million d'euros) pour chaque province affectée.

L'agence météorologique nationale a prévenu que de "très fortes pluies" pourraient continuer de doucher certaines régions du Sud la semaine prochaine.

Des personnes utilisent un bateau pour traverser une rue inondée à Pasir Puteh, dans l'Etat de Kelantan en Malaisie, le 30 novembre 2024 AFP

En Malaisie voisine, plus de 122.000 personnes ont été forcées de quitter leur logement, également en raison des inondations provoquées par les fortes pluies, ont indiqué samedi les autorités, le bilan de quatre morts n'ayant pas évolué.

"Bien sûr, j'ai peur...", a déclaré à l'AFP Muhammad Zulkarnain, 27 ans, qui vit avec ses parents à Pasir Putehet, où ils se retrouvent isolés: "Les véhicules n'ont aucun moyen d'entrer ou de sortir de mon quartier".

"Heureusement, nous avons reçu de l'aide des ONG, qui nous ont donné de la nourriture comme des biscuits, des nouilles instantanées et des œufs", a-t-il ajouté.

Les épisodes de mousson se reproduisent tous les ans dans ces pays d'Asie du Sud-Est. Cependant, les scientifiques affirment que le réchauffement climatique augmente leur intensité et peut rendre les inondations destructrices plus fréquentes.

En 2011, plus de 500 personnes avaient été tuées et des millions d'habitations endommagées par de vastes inondations survenues en Thaïlande.