Inondations: la Charente atteint son pic avant une lente décrue jusqu'à Noël

Le pic de crue du fleuve Charente, qui reste placé en vigilance orange, est attendu dimanche après-midi, avant un lent reflux de l'eau dans les jours à venir jusqu'à Noël, selon les dernières prévisions.

À Saintes, ville régulièrement inondée quand l'eau monte, "1.000 maisons" ont été touchées et environ "150 personnes" évacuées dans une "trentaine de rues touchées", a indiqué à l'AFP le maire Bruno Drapon.

C'est moins que lors du dernier épisode en février 2021 (600 évacuations), la population ayant davantage anticipé la situation. Des habitants résignés ont quitté d'eux-mêmes leur domicile après avoir surélevé leur mobilier au rez-de-chaussée et coupé l'électricité par précaution.

Fichier vidéo Le pic de la crue, qui atteignait 6,07 mètres dimanche matin, est attendu en début d'après-midi avec un centimètre supplémentaire, selon les dernières prévisions communiquées par les autorités lors d'un point-presse à la mi-journée.

Le niveau de l'eau ne devrait donc pas dépasser les 6,18 m mesurés en 2021, ni la crue historique du 23 décembre 1982, quand la Charente était montée jusqu'à 6,84 m à Saintes.

Les prévisions météorologiques de la semaine à venir sont favorables à la décrue mais celle-ci s'annonce lente, centimètre par centimètre, la pente de la Charente étant très faible dans ce secteur.

"En raison du niveau très plat du fleuve, on va maintenir le dispositif de sécurité jusqu'au week-end de Noël", a poursuivi M. Drapon. Dans les rues inondées, les trottoirs ont été surélevés avec parpaings et planches en bois pour permettre aux riverains de circuler. Barques et kayaks ont permis de déplacer les plus jeunes et les plus âgés.

Plus d'une centaine de pompiers sont mobilisés pour leur venir en aide, aucune victime n'étant à déplorer. Un marché de Noël a été déplacé dans la semaine et jeudi, les 142 détenus de la maison d'arrêt de Saintes avaient dû être évacués vers d'autres établissements pénitentiaires, comme en 2021.

En amont à Cognac, la situation est "stabilisée", avec 200 maisons touchées et zéro évacuation. "On en a marre", soupire le maire Morgan Berger qui attend avec impatience "les premiers signes de décrue".

La Charente a atteint 7,59 m au plus haut à Cognac, comme en février 2021, plus haut que les 7,16 mètres de 2007 mais moins que les 8,45 mètres de 1982, selon les données historiques de Vigicrues.