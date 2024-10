Intempéries: cinq départements en vigilance orange dans le Sud

Cinq départements sont toujours en vigilance orange météo samedi en raison d'un nouvel "épisode méditerranéen" affectant le sud de la France, où de nouvelles pluies sont attendues sur des sols déjà gorgés d'eau, faisant craindre des inondations.

Les pompiers n'ont toutefois signalé aucune intervention significative dans ces départements (Var, Alpes Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Gard et désormais Hérault), placés en vigilance pluie inondations et/ou crues.

Mais en Lozère, voisine, placée elle en vigilance jaune, un train a déraillé vendredi peu après 19H00 dans l'est du département, près de Villefort, en raison de chutes d'arbres sur les voies à cause des intempéries, faisant un blessé "très léger", le conducteur, ont indiqué la SNCF et les pompiers. Les 53 passagers ont pu continuer leur voyage en car, mais la ligne restera fermée jusqu'au 31 octobre.

Concernant le Var et les Alpes-Maritimes, Météo-France a prolongé cette alerte orange, initialement prévue jusqu'à samedi minuit, jusqu'à dimanche 06H00.

L'Hérault a rejoint cette liste car "des cumuls atteignant 30 à 50 millimètres de manière très généralisée sont attendus, et localement 70 à 100 millimètres en plaine, avec des intensités localement fortes et des pluies temporairement stationnaires comme au cours de la nuit précédente. Dans l'arrière pays, notamment côté Espinouse, les cumuls pourraient atteindre 120 à 150 millimètre", a précisé Météo-France dans son bulletin de 06H00.

Davantage que des fortes pluies parfois attendues localement, "c'est surtout la durée de cet épisode qui nécessite un suivi particulier" sur toute la partie sud de la France, prévient l'institut.

Le Var a jusqu'ici été le département le plus touché, notamment dans le secteur de Vidauban, obligeant les autorités à mettre à l'abri "près de 1.900 personnes" par précaution, avait indiqué la préfecture vendredi.

"La nuit a été très calme, nous n'avons effectué aucune intervention", ont expliqué à l'AFP les pompiers du Var qui ont mis en place "un dispositif prévisionnel, en complément" de ceux "déjà en prévus pour l'activité courante".

"La région de Vidauban, fortement touchée vendredi par des pluies diluviennes et stationnaires, pourrait à nouveau être concernée par ces nouvelles fortes pluies", a prévenu Météo-France.

TER interrompu

Les pompiers des Alpes-Maritimes ont également indiqué samedi matin n'avoir effectué "aucune intervention liée aux intempéries cette nuit", tout comme les pompiers du Gard.

Les services de trains TER ont été interrompus par précaution pour la journée de samedi sur une partie de la ligne entre les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence, entre Puget-Théniers et Annot, a indiqué la société régionale des transports.

Il en est de même sur une autre ligne régionale ralliant le Gard à la Lozère.

Concernant l'Hérault, avant même le placement du département en vigilance orange, la préfecture avait annoncé vendredi l'annulation des épreuves du rallye automobile du critérium des Cévennes, prévues samedi dans les départements de l'Hérault et du Gard et auquel devaient participer 200 coureurs. Un millier de spectateurs étaient également attendus.

La semaine dernière, le Gard et le Var avaient déjà été touchés par de fortes pluies AFP/Archives

La semaine dernière, le Gard et le Var avaient déjà été touchés par de fortes pluies. L'épisode, qui avait affecté une bonne partie du centre-est du pays, avait provoqué des inondations exceptionnelles en Ardèche et dans le Rhône.

Le Premier ministre Michel Barnier s'est rendu vendredi dans ce dernier département, annonçant le lancement d'une consultation publique sur le troisième plan d'adaptation du pays au réchauffement climatique qui rend plus fréquents et plus intenses ces événements météorologiques.

