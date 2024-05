Intempéries: la Moselle passe en vigilance rouge pluie-inondation

La Moselle a été placée vendredi en vigilance rouge pluie-inondation par Météo-France en raison d'un "épisode pluvieux très important près de la frontière allemande nécessitant une vigilance maximale sur le département".

"Depuis la soirée de jeudi, un épisode pluvieux, très ponctuellement orageux, s'est mis en place sur une petite portion nord-est du pays", précise Météo-France, qui a classé en vigilance orange les départements voisins de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et du Bas-Rhin.

"Les quantités d'eau attendues sur l'épisode sont revues à la hausse. Elles seront de l'ordre de 80 et 100 millimètres de la région de Thionville à l'Alsace bossue. Sur le Bas-Rhin les cumuls 70 à 90 mm sont attendus sur l'extrême nord du département, 40 et 70 mm plus au sud", indique encore l'organisme de prévisions.

Les pluies doivent s'affaiblir progressivement vendredi soir en se décalant vers le nord.

La gendarmerie dans les rues de Boulay-Moselle inondée, en Moselle, le 17 mai 2024 AFP

En Moselle, les pompiers ont annoncé dans un communiqué diffusé en début d'après-midi avoir reçu "1.300 appels" depuis 05H00 du matin. "Désormais, près de 177 communes sont impactées", précisent-ils, ajoutant que "400 sapeurs-pompiers et 290 moyens matériels sont mobilisés dont des équipes spécialisées dans les secours aquatiques et subaquatiques".

"Plus de 500 interventions sont en cours de réalisation. La zone impactée s'est étendue et concerne désormais les secteurs de Boulay, Saint-Avold, Sarreguemines et Bouzonville", indiquent-ils encore.

"Les habitants de ces secteurs doivent s'attendre à des conditions météorologiques difficiles", avaient indiqué auparavant les pompiers.

Une partie de l'autoroute A4, reliant Paris à Strasbourg, est également fermée à la circulation, a indiqué le préfet de la Moselle sur son compte X, ainsi qu'une portion de l'A320 en direction de l'Allemagne.

Selon le Républicain Lorrain, les parents d'élèves ont été appelés à récupérer leurs enfants dans plusieurs écoles ou collèges, comme à Bouzonville ou Falck.

Un policier devant un périmètre interdit en raison des inondations à Boulay-Moselle, en Moselle, le 17 mai 2024 AFP

Dans le Bas-Rhin, une cinquantaine d'interventions des secours étaient en cours à 12H00, selon la préfecture, "essentiellement pour des inondations de sous-sols et de caves". Près de 60 sapeur-pompiers sont mobilisés et plusieurs routes départementales bloquées à la circulation.

Le pic de crue est attendu en fin de journée et dans la nuit.