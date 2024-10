Intempéries: toujours la vigilance orange dans cinq départements du Sud

Cinq départements sont toujours en vigilance orange météo en raison d'un nouvel "épisode méditerranéen" affectant le sud de la France, où de nouvelles pluies sont attendues samedi soir sur des sols déjà gorgés d'eau, faisant craindre des inondations.

Dans le Var, les pompiers sont intervenus "dans une zone régulièrement inondée" à Roquebrune-sur-Argens pour venir en aide à un père et sa fillette de 11 ans coincés par les eaux dans un mobil-home, qu'ils n'avaient pas quitté malgré les injonctions des responsables communaux. Ils ont finalement dû être hélitreuillés.

Les pompiers n'ont signalé aucune autre intervention significative dans les départements placés en vigilance pluie inondations et/ou crues, Var, Alpes Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Gard et Hérault.

Mais en Lozère, en vigilance jaune, un train a déraillé vendredi peu après 19H00 dans l'est du département, près de Villefort, en raison d'un glissement de terrain dû aux intempéries, faisant un blessé "très léger", le conducteur, a indiqué la SNCF. Les 53 passagers ont pu continuer leur voyage en car, mais la ligne restera fermée jusqu'au 31 octobre.

L'alerte orange cessera à 00H00 dimanche, sauf dans le Var et les Alpes-Maritimes où elle prendra fin à 06H00 dimanche.

Dans l'Hérault, passé en "orange" samedi matin, "une ligne pluvio-orageuse est présente sur le département, s'étirant de Montpellier jusqu'à Millau. Les cumuls sont montés à 30-50 millimètres le long de cette ligne", a indiqué Météo France dans son bulletin de 16H00.

"Une deuxième vague de pluie de l'ordre de 30 à 50 millimètres doit toucher à nouveau le département en fin d'après-midi", a de son côté annoncé la préfecture.

Davantage que les fortes pluies parfois attendues localement, "c'est surtout la durée de cet épisode qui nécessite un suivi particulier" sur toute la partie sud de la France, prévient Météo France.

"Incertitudes"

Le Var a jusqu'ici été le département le plus touché, notamment dans le secteur de Vidauban, obligeant les autorités à mettre vendredi à l'abri "près de 1.900 personnes" par précaution.

"Pour le moment, les pluies ne sont pas plus intenses que ce matin", ont indiqué à l'AFP les pompiers du Var samedi en fin d'après-midi. "Les cours d'eau ne posent pas problème", mais si l'épisode de pluie s'intensifiait, "la situation pourrait changer rapidement".

"On a mis en place un batardeau (une digue provisoire, NDLR). C'est assez onéreux mais c'est nécessaire, ce qui nous évite d'avoir de l'eau dans le magasin, tant bien que mal", a expliqué à l'AFP Patrick Gaillard, commerçant au Muy (Var).

"Des incertitudes demeurent sur la capacité des orages à progresser dans les terres. L'épisode devrait perdre en intensité dans la nuit de samedi à dimanche", selon la préfecture du Var.

Seule une route, la RD72 reliant Vidauban au Plan de la Tour, est fermée à la circulation car inondée.

Déplacement vers le Sud-Est

Ces averses orageuses devraient se décaler vers les Alpes-Maritimes en soirée, a prévenu Météo France.

Par précaution, les services de trains TER ont été interrompus pour la journée de samedi sur une partie de la ligne entre les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence, entre Puget-Théniers et Annot, a indiqué la société régionale des transports.

Il en est de même sur une autre ligne régionale ralliant le Gard à la Lozère.

Concernant l'Hérault, avant même le placement du département en vigilance orange, la préfecture avait annoncé vendredi l'annulation du rallye automobile du critérium des Cévennes, prévu samedi dans les départements de l'Hérault et du Gard et auquel devaient participer 200 coureurs. Un millier de spectateurs étaient attendus.

La semaine dernière, le Gard et le Var avaient déjà été touchés par de fortes pluies AFP/Archives

La semaine dernière, le Gard et le Var avaient déjà été touchés par de fortes pluies. L'épisode, qui avait affecté une bonne partie du centre-est du pays, avait provoqué des inondations exceptionnelles en Ardèche et dans le Rhône.

Le Premier ministre Michel Barnier s'est rendu vendredi dans ce dernier département, annonçant le lancement d'une consultation sur le troisième plan d'adaptation du pays au réchauffement climatique, qui rend plus fréquents et plus intenses ces événements météorologiques.