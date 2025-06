Iran: les autorités procèdent à l'amputation des mains de deux condamnés pour vols

Devant la mosquée Shah à Ispahan en Iran, le 19 avril 2024 - Les autorités ont procédé à l'amputation des mains de deux hommes condamnés pour plusieurs affaires de vol et d'autres crimes dans la province centrale d'Ispahan

Les autorités iraniennes ont procédé à l'amputation des mains de deux hommes condamnés pour plusieurs affaires de vol et d'autres crimes dans la province centrale d'Ispahan, une peine rarement infligée mais prévue par le code pénal iranien, a déclaré mardi le pouvoir judiciaire.

Les verdicts prononcés contre les deux hommes, qui n'ont pas été identifiés, ont été appliqués après que la Cour suprême a confirmé les peines, a rapporté le média judiciaire en ligne Mizan Online.

"La peine d'amputation de main pour deux voleurs professionnels, qui ont été condamnés pour des affaires multiples", vols et "crimes tels que le vandalisme et les blessures corporelles intentionnelles, a été exécutée", a déclaré Mizan, citant Asadollah Jafari, le chef de la justice de la province d'Ispahan.

Les ONG de défense des droits humains ont à plusieurs reprises condamné ces dernières années l'exécution en Iran de peines d'amputation consistant à couper quatre doigts de la main droite. Mizan ne précise pas si les hommes ont été amputés selon ces modalités.

"L'affaire a suivi toutes les procédures légales à travers le bureau du procureur, le tribunal de première instance et la cour d'appel", a mis en avant M. Jafari.

Il a déclaré que la justice continuerait à adopter une position ferme contre les actions qui menacent la sécurité publique.

Plus tôt ce mois-ci, le chef de la police iranienne, Ahmad-Reza Radan, avait déclaré qu'une "réponse ferme et légale aux voyous, voleurs, y compris les voleurs à la tire de sacs et de téléphones portables, reste une priorité" pour les autorités.

Les amputations sont rares mais pas inédites en Iran, où le code pénal islamique permet les châtiments corporels pour certains crimes.