Iran: un homme exécuté après des suspicions d'espionnage au profit d'Israël

Arrêté à une date non précisée, Roozbeh Vadi aurait été recruté selon le régime iranien, en ligne par le Mossad, les services secrets israéliens, avant de fournir des « informations confidentielles » sur des cibles stratégiques. L'Iran affirme que ces renseignements ont contribué à l’assassinat d'un scientifique nucléaire, l’un des nombreux chercheurs visés par les frappes israéliennes au cours du conflit.

Une guerre éclair aux lourdes pertes

La confrontation de juin, la plus intense entre les deux pays depuis des années, avait débuté par une série de bombardements israéliens sur le territoire iranien. Téhéran avait riposté par des tirs de missiles et des attaques de drones. Selon les médias locaux, l’offensive israélienne avait tué plusieurs hauts gradés, des scientifiques nucléaires et des centaines de civils, détruisant à la fois des infrastructures militaires et des zones résidentielles.

Un bâtiment qui a été touché par un missile iranien pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran le mois dernier est démoli à Bat Yam, en Israël, le jeudi 10 juillet 2025. AP Photo/Ohad Zwigenberg



Au moins une dizaine de scientifiques nucléaires auraient péri dans ces frappes, menées par Israël, dans le but de freiner le programme atomique iranien.

Procès expéditifs et répression accrue

Depuis la fin des hostilités, l’Iran a intensifié la traque contre les présumés collaborateurs d’Israël. Les autorités promettent des procès rapides, parfois critiqués par les organisations de défense des droits humains pour leur manque de garanties judiciaires.

Plusieurs arrestations ont été annoncées ces dernières semaines, suivies d’exécutions de personnes reconnues coupables de travailler avec le Mossad. Le Mizan Online a également rapporté l’exécution d’un homme accusé d’appartenir au groupe État islamique et d’avoir planifié des « opérations terroristes » en Iran.

Des exécutions record

D’après Amnesty International, l’Iran est le deuxième pays au monde en nombre d’exécutions, derrière la Chine. Les accusations d’espionnage ou de terrorisme entraînent régulièrement la peine capitale, dans un contexte régional marqué par la confrontation permanente avec Israël et par la crainte d’infiltrations jihadistes.

Ces exécutions illustrent la détermination du régime à répondre par la force à toute menace contre sa sécurité nationale. Mais elles soulignent aussi l’opacité du système judiciaire iranien, où l’accès aux preuves, à la défense et à un procès équitable demeure limité.