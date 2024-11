Islande: la lave volcanique engloutit le parking d'un spa géothermique touristique

Public Defense Department of the State Police/AFP

Photo diffusée le 21 novembre 2024 par les autorité islandaises montrant de la lave et de la fumée provenant d'un volcan près de Grindavik sur la péninsule islandaise de Reykjanes

La lave provenant de la dernière éruption volcanique dans le sud-ouest de l'Islande a englouti jeudi le parking du principal site touristique du pays, le spa Blue Lagoon, selon des images publiées par des médias islandais.

Une coulée de lave noire et orange pouvait être vue recouvrant cette zone qui servait autrefois de parking pour 350 voitures ainsi qu'un espace pour les autocars.

Un bâtiment de service utilisé pour stocker les bagages des visiteurs a également été englouti par la lave, mais il ne semble y avoir aucune menace immédiate pour les bassins d'eau chaude car la lave a été freinée par un mur de protection.

Une responsable du Blue Lagoon, Helga Arnadottir, a déclaré au quotidien Morgunbladid qu'elle ne savait pas quand le site allait pouvoir rouvrir aux visiteurs. "Les autorités évaluent actuellement la situation".

Le village de pêcheurs de Grindavik et le Blue Lagoon ont été évacués mercredi soir après une éruption dans la fissure volcanique de Sundhnukagigar, sur la péninsule de Reykjanes, pour la septième fois en un an.

La plupart des 4.000 habitants de Grindavík avaient été évacués il y a un an déjà, peu avant la première éruption volcanique dans la région.

Depuis, la quasi-totalité des maisons ont été vendues à l'Etat et tous les résidents en sont partis ou presque.

La péninsule de Reykjanes n'avait pas connu d'éruption pendant huit siècles jusqu'en mars 2021. D'autres ont eu lieu en août 2022 ainsi qu'en juillet 2023. Des volcanologues avaient alors prévenu que l'activité volcanique de la région était entrée dans une nouvelle ère.

L'Islande abrite 33 systèmes volcaniques actifs, plus que dans tout autre pays européen.

Elle est située sur la dorsale médio-atlantique, une faille dans le plancher océanique qui sépare les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine et provoque séismes et éruptions.