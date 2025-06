Israël affirme avoir tué trois commandants iraniens au 9e jour de la guerre

Israël a affirmé avoir tué trois commandants des Gardiens de la Révolution et visé un site nucléaire à Ispahan lors de frappes samedi en Iran, au neuvième jour de la guerre entre les deux pays ennemis.

Dans le même temps, le président américain Donald Trump a averti vendredi l'Iran qu'il disposait d'un délai "maximum" de deux semaines pour éviter d'éventuelles frappes américaines.

Israël a prévenu que la "campagne" militaire contre l'Iran serait "longue" et son chef de la diplomatie Gideon Saar a jugé que la guerre avait "retardé d'au moins deux ou trois ans la possibilité" pour Téhéran de disposer de la bombe atomique.

Fichier vidéo Affirmant que l'Iran était sur le point de se doter de la bombe atomique, Israël a lancé le 13 juin une attaque aérienne massive sans précédent contre son ennemi juré frappant des centaines de sites militaires et nucléaires, et tuant les plus hauts gradés du pays et des scientifiques du nucléaire.

L'Iran, qui riposte avec des tirs de missiles et de drones vers Israël, dément vouloir fabriquer l'arme atomique mais défend son droit à développer un programme nucléaire civil.

Samedi, l'armée israélienne a annoncé avoir tué dans une frappe nocturne Saïd Izadi, un commandant des Gardiens de la Révolution, en charge de la coordination avec "l'organisation terroriste Hamas", contre laquelle Israël est aussi en guerre à Gaza.

Carte localisant des frappes et explosions suite aux attaques menées depuis le 13 juin par Israël en Iran, selon des données non exhaustives rapportées par l'ISW AFP

Elle a aussi affirmé avoir tué deux autres commandants des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran: Aminpour Joudaki, présenté comme un commandant ayant dirigé "des centaines" d'attaques de drones sur Israël, et Behnam Shahriyari, un commandant de la Force al-Qods.

Des frappes israéliennes ont ciblé aussi des "infrastructures de stockage et de lancement de missiles dans le centre de l'Iran", selon l'armée.

Missiles et drones contre Israël

Dans le ciel de Netanya, sur la côte israélienne, pendant une attaque de missiles iraniens le 21 juin 2025 AFP

En Iran, les agences Mehr et Fars ont fait état d'une attaque israélienne nocturne contre un site nucléaire à Ispahan (centre), qui n'a pas fait de dégâts. La défense anti-aérienne est entrée en action.

Une source militaire israélienne a confirmé une frappe contre "le site nucléaire d'Ispahan".

Israël a aussi ciblé la ville sainte chiite de Qom (centre), où un adolescent est mort après qu'un immeuble a été touché, selon l'agence officielle Irna.

Sur certaines des entrées de Téhéran, la circulation était dense samedi matin, semblant indiquer un retour des Iraniens dans la capitale, selon la police routière et l'agence de presse Fars.

Les Gardiens de la Révolution ont affirmé avoir lancé dans la nuit deux salves de drones et de missiles contre des sites militaires dans le centre d'Israël, y compris la région de l'aéroport Ben Gourion près de Tel-Aviv.

Un immeuble résidentiel dans la vallée de Beit Shean (nord) a été touché par une frappe de drone, selon les secours. Il n'y a pas eu de victime.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, quitte l'hôtel Intercontinental de Genève, le 20 juin 2025, après une réunion avec des ministres européens AFP

Un incendie s'est déclaré sur le toit d'un immeuble dans le centre d'Israël, après la chute de débris d'un missile iranien intercepté par la défense anti-aérienne, d'après les médias.

Depuis le 13 juin, les tirs de missiles et de drones iraniens ont fait 25 morts en Israël. Les frappes israéliennes ont fait 350 morts en Iran selon un dernier bilan du ministère de la Santé publié vendredi.

L'ONG américaine Human Rights Activists News Agency (HRANA) a fait état d'au moins 657 morts et 2.000 blessés en Iran, civils et militaires.

Plus de 450 missiles et environ 400 drones ont été tirés sur Israël jusqu'à présent, a indiqué vendredi un organisme lié au bureau de M. Netanyahu.

"Deux semaines"

Une Iranienne brandit le portrait du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, pendant une manifestation anti-israélienne à Téhéran le 20 juin 2025 AFP

Après une rencontre à Genève avec ses homologues allemand, français et britannique, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a dit que son pays refusait toute reprise des négociations nucléaires avec les Etats-Unis tant que les frappes israéliennes se poursuivaient.

Interrogé à ce sujet, M. Trump a estimé qu'il était "très dur actuellement de faire cette demande" à Israël. "Quand quelqu'un est en train de gagner, c'est un petit peu plus dur de le faire que quand quelqu'un est en train de perdre".

Jeudi, M. Trump a annoncé qu'il déciderait d'une éventuelle participation américaine aux frappes d'Israël contre l'Iran "au cours des deux prochaines semaines", semblant laisser une chance à la diplomatie. Vendredi, il a dit qu'il pourrait prendre une telle décision avant l'expiration du délai de "deux semaines".

En Israël, le chef d'état-major israélien, le lieutenant-général Eyal Zamir, a évoqué vendredi une "campagne militaire prolongée" contre l'Iran dans un message aux Israéliens. "Malgré des avancées significatives, des jours difficiles nous attendent. Nous nous préparons à de nombreuses éventualités."

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu visite l'Institut scientifique Weizmann à Rehovot, dans le centre du pays, touché par des missiles iraniens le 20 juin 2025 POOL/AFP

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi affirme que son agence n'a décelé dans son dernier rapport aucun indice laissant penser que l'Iran fabrique à l'heure actuelle une arme atomique.

Israël, qui maintient l'ambiguïté sur sa propre possession de l'arme atomique, détient 90 ogives nucléaires, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).