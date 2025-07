Israël annonce la reprise des parachutages d'aide sur la bande de Gaza affamée

Israël, sous une pression internationale croissante pour débloquer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza affamée, a annoncé samedi la reprise immédiate des parachutages sur le territoire, auxquels le Royaume-Uni et les Emirats se sont dits prêts à participer.

La Défense civile du territoire palestinien a annoncé samedi la mort de 40 personnes dans des bombardements et des tirs israéliens, tandis qu'un bateau transportant des militants propalestiniens se rapprochait des côtes de Gaza, dans l'intention d'y accoster dimanche malgré le blocus israélien.

Fichier vidéo Le Handala, parti de Syracuse, en Sicile, chargé de matériel médical, de nourriture, d'équipements pour enfants et de médicaments, se trouvait samedi à 105 milles nautiques (194 kilomètres) de Gaza, selon la Flottille pour la liberté, le mouvement international de soutien aux Palestiniens qui organise cette mission.

La marine israélienne a indiqué qu'elle ne lui permettrait pas d'atteindre le territoire.

Israël, qui assiège la bande de Gaza depuis le début de la guerre contre le Hamas le 7 octobre 2023, avait imposé début mars un blocus hermétique au territoire, très partiellement assoupli fin mai, qui a entraîné de très graves pénuries de nourriture et de biens de première nécessité.

L'ONU et des ONG s'alarment à présent d'une flambée de la malnutrition infantile et d'un risque de famine généralisée parmi ses plus de deux millions d'habitants.

Face à cette urgence et pressée notamment par Paris, Berlin et Londres de "lever immédiatement les restrictions sur l'acheminement de l'aide", l'armée israélienne a annoncé samedi que les premiers parachutages menés par des pays étrangers reprendraient le soir même.

Cette méthode, déjà mise en oeuvre en 2024 notamment par les Emirats arabes unis, la Jordanie et la France, avait été décriée par nombre de responsables humanitaires, qui l'avaient jugée dangereuse et de portée limitée, soulignant qu'elle ne pouvait se substituer à la voie terrestre.

Déplacés palestiniens à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 26 juillet 2025 AFP

Samedi, le Royaume-Uni a annoncé se préparer à larguer de l'aide et à évacuer des "enfants ayant besoin d'une assistance médicale", en collaboration avec "des partenaires tels que la Jordanie".

Les Emirats ont déclaré qu'ils reprenaient "immédiatement" les parachutages.

"Coûteux, inefficaces"

Des enfants palestiniens tentent de prendre ce qui reste dans un récipient de soupe aux lentilles dans un point de distribution de nourriture dans la ville de Gaza, le 25 juillet 2025 AFP

L'armée a précisé que les premiers largages comprendraient sept palettes de farine, de sucre et de conserves fournies par des organisations internationales.

Elle a ajouté qu'elle mettrait en place des couloirs humanitaires pour assurer le passage sécurisé des convois de nourriture et de médicaments des Nations unies.

Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a estimé samedi que la reprise des parachutages constituait une réponse "inefficace" à la catastrophe humanitaire en cours.

"Les largages aériens ne mettront pas fin à la famine qui s'aggrave. Ils sont coûteux, inefficaces et peuvent même tuer des civils affamés", a-t-il déclaré.

Un jeune garçon brandit une pancarte lors d'une manifestation dans la ville arabe israélienne de Sakhnin pour dénoncer les graves pénuries de nourriture dans la bande de Gaza et l'offensive israélienne, le 25 juillet 2025 AFP

Samedi, la Défense civile a annoncé la mort de 40 personnes, notamment dans des frappes israéliennes à Gaza-ville, dans le nord, dans le secteur de Khan Younès, dans le sud, et dans le camp de Nousseirat, dans le centre de Gaza.

Selon cette organisation de secouristes, 14 personnes ont été tuées par des tirs israéliens alors qu'elles attendaient de l'aide humanitaire en différents lieux du territoire, dont l'une tuée quand les soldats ont ouvert le feu sur un groupe de civils réunis au nord-ouest de Gaza-ville.

Des témoins ont indiqué à l'AFP que plusieurs milliers de personnes s'étaient alors rassemblées dans cette zone.

La photo d'une otage israélienne est projetée pendant une manifestation anti-gouvernementale réclamant la fin de la guerre à Gaza et un accord permettant le retour des otages, à Tel-Aviv le 26 juillet 2025 AFP

L'un d'eux, Abou Samir Hamoudeh, 42 ans, a affirmé que l'armée avait ouvert le feu "lorsque les gens ont tenté de s'approcher du point de distribution" situé près d'un poste militaire.

"L'horloge tourne"

L'armée israélienne a déclaré à l'AFP que les soldats avaient procédé à des "tirs d'avertissement" après avoir identifié une "menace immédiate".

Fichier vidéo Les restrictions imposées aux médias par Israël et les difficultés d'accès à plusieurs zones empêchent l'AFP de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

Manifestants propalestiniens à Boston, aux Etats-Unis, le 25 juillet 2025 AFP

La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.

En riposte, Israël a lancé une offensive qui a fait au moins 59.733 morts à Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

A Tel Aviv, des proches de la cinquantaine d'otages, morts ou vivants, encore retenus à Gaza, ont une nouvelle fois manifesté samedi pour réclamer la fin de la guerre et un accord permettant le retour de leurs proches.

"L'horloge tourne, la vie ne tient qu'à un fil, agissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard", a lancé Or Levy, un ex-otage libéré en février.