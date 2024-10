Israël: bougies, prières et musique pour commémorer l'attaque du 7 octobre

Avec des bougies, des prières et de la musique, des centaines d'Israéliens se sont rassemblés dimanche à Tel-Aviv pour marquer le premier anniversaire de l'attaque sanglante du mouvement palestinien Hamas sur le sol israélien.

La cérémonie a été organisée dans une salle de concert en hommage aux victimes du festival de musique Nova, où près de 3.000 personnes étaient rassemblées à quelques kilomètres de la bande de Gaza, quand des combattants du Hamas ont attaqué les lieux le 7 octobre 2023, tuant au total au moins 370 personnes, selon des données officielles israéliennes.

Des photos des victimes défilaient sur un écran, tandis que les participants allumaient des bougies, écrivaient des messages ou s'enlaçaient en silence.

Fichier vidéo "Venir ici, un an après ce massacre atroce, est profondément émouvant", affirme Solly Laniado, l'un des organisateurs. "On ne sait pas comment trouver les mots. On a peur de fondre en larmes."

"Il y a trois jours, nous ne pensions même pas organiser l'événement", confie-t-il à l'AFP, en évoquant la tension ressentie après les récentes alertes aux roquettes et une attaque de missiles sur Tel-Aviv.

"Une journée difficile"

"C'est une journée difficile", affirme Omri Sasi, 35 ans, un des producteurs du festival de l'an dernier, qui a survécu à l'attaque, mais qui raconte avoir perdu environ 50 amis ce jour-là, dont un oncle, une cousine enceinte et son mari.

Le festival de deux jours se tenait dans les champs autour du kibboutz Reim, dans le sud d'Israël.

Des images filmées par le Hamas ce jour-là ont montré ses combattants mitraillant les festivaliers qui tentaient de fuir et en prenant certains en otages.

Après l'attaque, le secteur où le festival avait eu lieu est resté en grande partie intact, avec des dizaines de véhicules calcinés et des tentes, sacs de couchage et vêtements abandonnés dispersés dans les champs.

Hommage aux victimes de l'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, à la veille du premier anniversaire, le 6 octobre 2024 AFP

Le 7 octobre 2023, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza ont pénétré dans le sud d'Israël, utilisant des explosifs et des bulldozers pour franchir la barrière séparant le territoire palestinien d'Israël, tuant à l'aveugle dans des kibboutz, des bases militaires et sur le site du festival de musique Nova.

Dans les heures qui ont suivi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël était "en guerre" et répété par la suite que l'objectif était de détruire le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007.

Depuis lors, des secteurs entiers de la bande Gaza ont été réduits en ruines et la quasi-totalité de ses 2,4 millions d'habitants ont été déplacés par la guerre dans le territoire assiégé.

Au moins 41.825 Palestiniens y ont été tués, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.