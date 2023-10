Israël intensifie ses frappes à Gaza, "étend" ses opérations terrestres

Capture d'écran d'une vidéo de l'AFP montrant des boules de feu et de fumée s'élevant au-dessus de la ville de Gaza, soumise à des bombardements intenses israéliens, le 27 octobre 2023

L'armée israélienne a annoncé vendredi soir "étendre" ses opérations terrestres dans la bande de Gaza, cible de frappes sans précédent depuis le début le 7 octobre de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien.

Le mouvement palestinien a fait état de "violents combats" avec l'armée israélienne en soirée dans la bande de Gaza, selon un communiqué du Hamas au pouvoir à Gaza.

L'ONU, qui réclame une trêve, a dit redouter une "avalanche sans précédent de souffrances" dans le petit territoire palestinien de 362 km2 assiégé et privé de tout, où s'entassent quelque 2,4 millions d'habitants.

Fichier vidéo L'armée a indiqué avoir intensifié ses frappes "d'une manière très significative" en soirée sur la bande de Gaza où elle compte y "étendre" ses opérations terrestres.

Ces frappes, très intenses selon des images de l'AFP, ont atteint une ampleur inédite depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien il y a trois semaines, a indiqué la télévision publique israélienne Kan.

Des fusées éclairantes tirées par l'armée israélienne illuminent le ciel à l'est de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 27 octobre 2023 AFP

Dans le même temps, les communications et internet ont été coupés à Gaza, selon le gouvernement du Hamas, au pouvoir dans ce territoire depuis 2007. Les journalistes de l'AFP ont expliqué qu'ils ne pouvaient communiquer que dans les zones où ils captaient le réseau israélien.

Face aux frappes israéliennes, le Hamas a appelé le monde à "agir immédiatement pour faire cesser les bombardements "par air, mer et terre" d'Israël, tout en se disant "prêt" en cas d'offensive terrestre israélienne. Le mouvement islamiste palestinien a annoncé avoir tiré "des salves de roquettes" sur Israël.

Vendredi soir, le ciel au dessus de la bande de Gaza était rouge et orange, embrasé par les explosions et les couleurs des incendies déclenchées par les frappes, selon des images en direct de l'AFP.

"Avalanche de souffrances

"Sans un changement fondamental, la population de Gaza va subir une avalanche sans précédent de souffrances humaines", a alerté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Fichier vidéo "Beaucoup plus" de gens vont "bientôt mourir" en raison du siège imposé par Israël à Gaza depuis le 9 octobre, a affirmé à Jérusalem le patron de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini.

"Les services de base s'effondrent, les réserves de médicaments, de nourriture et d'eau s'épuisent, les égouts commencent à déborder dans les rues de Gaza", a-t-il décrit.

L'ONU, préoccupée aussi par d'éventuels "crimes de guerre", réclame une trêve des combats, seule option selon elle pour acheminer l'aide tant nécessaire à Gaza.

Un drone israélien survole Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 27 octobre 2023 AFP

Prélude à une offensive terrestre maintes fois évoquée, l'armée a ces dernières 48 heures mené deux incursions avec des troupes au sol appuyées par des avions, visant des cibles du Hamas, qu'elle accuse de mener la guerre depuis les hôpitaux et de se servir de la population comme "bouclier humain".

Le Hamas a démenti ces accusations.

Le ministère de la Santé du Hamas a affirmé que 7.326 personnes, en majorité des civils dont plus de 3.000 enfants, ont été tuées à Gaza par les bombardements israéliens menés en riposte à l'attaque du Hamas le 7 octobre, la plus meurtrière dans l'histoire d'Israël.

Un obusier automoteur de l'armée israélienne déployé le long de la frontière avec la bande de Gaza, près de Sdérot, dans le sud d'Israël, le 27 octobre 2023 AFP

Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël depuis le 7 octobre, essentiellement des civils massacrés par le Hamas ce jour-là, selon les autorités israéliennes.

Selon l'armée, 229 otages, israéliens, binationaux ou étrangers, ont été emmenés à Gaza par le Hamas, qui a relâché quatre femmes depuis.

Le Hamas a estimé jeudi que "près de 50" otages ont été tués dans les bombardements israéliens.

Des miettes

Israël a dit vouloir "anéantir" le Hamas après l'attaque du 7 octobre. Ce jour-là, en plein Shabbat, le repos juif hebdomadaire, des centaines de combattants du Hamas s'étaient infiltrés sur le sol israélien depuis Gaza, semant la terreur.

Des soldats israéliens dans le kibboutz Kfar Aza, près de la frontière avec la bande de Gaza, le 27 octobre 2023 AFP

Un officier supérieur israélien a affirmé vendredi à l'AFP avoir trouvé le cadavre décapité d'un bébé dans l'un des kibboutz attaqués par le Hamas.

Une offensive terrestre dans la bande de Gaza surpeuplée inquiète la communauté internationale et les appels demandant à Israël d'épargner les civils se multiplient.

Les dirigeants de l'Union européenne ont demandé des "pauses" dans le conflit et l'ouverture de couloirs humanitaires pour faciliter l'acheminement de l'aide. Les Etats-Unis, alliés d'Israël, se sont également dit favorables à des "pauses humanitaires".

Depuis le 21 octobre, 74 camions d'aide humanitaire sont arrivés depuis l'Egypte dans la bande de Gaza, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) jeudi soir, quand il en faudrait au moins cent par jour, selon l'ONU.

"Ces quelques camions ne sont rien d'autre que des miettes qui ne feront aucune différence" pour la population, a lancé Philippe Lazzarini.

Une pelleteuse déblaie les décombres de bâtiments détruits par des bombardements israéliens, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 27 octobre 2023 AFP

L'UNRWA a annoncé avoir "réduit ses opérations de manière significative", en raison des bombardements et du manque de carburant, tandis que 12 des 35 hôpitaux de la bande de Gaza ont dû fermer.

Ce territoire pauvre soumis à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis que le Hamas y a pris le pouvoir, est placé depuis le 9 octobre en état de "siège total" par Israël, qui y a coupé l'eau, l'électricité et l'approvisionnement en nourriture.

Frappes américaines

Depuis le 15 octobre, l'armée israélienne appelle la population du nord du territoire, où les bombardements sont les plus intenses, à évacuer vers le sud. Au moins 1,4 million de Palestiniens ont fui leur foyer depuis le début de la guerre, selon l'ONU.

Bombardements israéliens sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 27 octobre 2023 AFP

Mais les frappes continuent aussi de toucher le sud, où sont massés plusieurs centaines de milliers de civils près de la frontière égyptienne fermée.

La communauté internationale redoute un embrasement régional, alors que l'Iran, puissant soutien du Hamas, a lancé plusieurs avertissements aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont affirmé avoir mené des frappes jeudi contre des stocks de munitions utilisés par les Gardiens de la révolution iraniens et des "groupes affiliés" dans l'est de la Syrie.

Affrontements entre soldats israéliens et manifestants palestiniens à Ramallah, octobre 2023 en Cisjordanie occupée AFP

La tension est très vive aussi en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, où plus de cent Palestiniens ont été tués dans des violences depuis le 7 octobre, ainsi qu'à la frontière nord d'Israël avec le Liban, où les échanges de tirs sont quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah, soutenu par l'Iran et allié du Hamas.

Plusieurs milliers de personnes ont de nouveau manifesté vendredi en Cisjordanie occupée et dans plusieurs pays arabes en soutien aux Palestiniens de Gaza.