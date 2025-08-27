Israël intensifie ses opérations autour de Gaza-ville, réunion à la Maison Blanche

Par Equipe de l'AFP avec Chloe ROUVEYROLLES-BAZIRE à Jérusalem

Des Palestiniens se bousculent pour recevoir des portions de nourriture d'une organisation de charité locale à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 27 août 2025

L'armée israélienne a intensifié mercredi ses opérations autour de la ville de Gaza, avant une réunion à la Maison Blanche sous la présidence de Donald Trump consacrée à des plans d'après-guerre pour le territoire palestinien dévasté.

La Défense civile dans la bande de Gaza a fait état de 24 morts dans les bombardements et tirs israéliens à travers le territoire palestinien assiégé et menacé de famine selon l'ONU.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est sous pression croissante, tant en Israël qu'à l'étranger, pour mettre fin à l'offensive de son armée à Gaza, lancée en riposte à une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Fichier vidéo Son cabinet de sécurité a approuvé début août un plan pour s'emparer de Gaza-ville, située dans le nord du territoire palestinien où les quelque deux millions d'habitants ont été déplacés plusieurs fois par la guerre.

Mercredi, l'armée israélienne qui contrôle environ 75% du territoire, a affirmé que ses troupes "opéraient à la périphérie de Gaza-ville pour localiser et démanteler les sites d'infrastructures terroristes".

Elle a jugé "inévitable" l'évacuation de la population de cette ville, qu'elle présente comme le dernier grand bastion du Hamas dans le territoire et d'où des milliers d'habitants ont déjà fui.

Des chars israéliens déployés dans le sud d'Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza, le 27 août 2025 AFP

"Les avions ont bombardé et des drones ont tiré toute la nuit", a déclaré au téléphone à l'AFP Tala al-Khatib, une habitante du quartier Zeitoun à Gaza-ville. "Plusieurs maisons ont été détruites. Nous sommes toujours chez nous, certains voisins ont fui. Mais où que vous fuyiez, la mort vous suit!"

"Ca suffit!"

Des Palestiniens fuient leurs maisons dans le quartier de Saftawy à Jabalia, dan le nord de Gaza, le 26 août 2025 AFP

L'ONU estime à près d'un million de personnes la population actuelle du gouvernorat de Gaza qui comprend Gaza-ville, chef-lieu de la bande de Gaza, et ses environs.

Le ministre de la Défense Israël Katz a menacé de détruire Gaza-ville si le Hamas n'acceptait pas d'être désarmé et de libérer tous les otages enlevés durant l'attaque du 7-Octobre, aux conditions d'Israël.

Mardi, des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté pour réclamer un accord pour libérer les otages et arrêter la guerre.

"Ca suffit!", a hurlé Silvia Cunio dont les deux fils, Ariel et David, enlevés durant l'attaque du 7-Octobre, sont encore retenus à Gaza.

Fichier vidéo Le 10 août, M. Netanyahu a énuméré les objectifs d'Israël: "désarmer le Hamas", "tous les otages sont libérés", "Gaza est démilitarisée", "Israël exerce un contrôle de sécurité prépondérant (sur le territoire). Et une administration civile pacifique non israélienne".

Alors qu'Israël poursuit son offensive, Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, a annoncé "une grande réunion à la Maison Blanche" mercredi pour "élaborer un plan très complet sur le jour d'après" à Gaza, sans fournir de précisions.

Des manifestants à Tel-Aviv brandissent leurs téléphones portables allumés lors d'une manifestation appelant à un accord en vue d'un cessez-le-feu à Gaza et de la libération des otages, le 26 août 2025 AFP

Donald Trump avait au début de l'année suggéré que les Etats-Unis prennent le contrôle de Gaza, en évacuent ses habitants, et y construisent des complexes immobiliers.

M. Netanyahu a salué cette proposition, rejetée par plusieurs pays européens et arabes.

"Agir"

Des chars israéliens déployés dans le sud d'Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza, le 27 août 2025 AFP

Après avoir interdit en mars l'entrée de l'aide humanitiaire dans la bande de Gaza, Israël a autorisé en mai un retour de l'aide, jugée largement insuffisante par les agences humanitaires.

Le 22 août, l'ONU a officiellement déclaré la famine à Gaza et en a attribué la responsabilité à Israël, en se basant sur un rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un organisme mandaté par les Nations unies.

Israël, qui a dénoncé un "mensonge éhonté" et affirmé qu'"il n'y a pas de famine à Gaza", a exigé mercredi "que l'IPC retire immédiatement son rapport fabriqué de toutes pièces".

Une photo prise depuis une position à la frontière israélienne avec la bande de Gaza montre des bâtiments détruits dans le territoire palestinien assiégé, le 27 août 2025 AFP

"Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et simplement regarder des civils innocents, des travailleurs humanitaires, des journalistes se faire tuer et mourir de faim" à Gaza, a dit la commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire Hadja Lahbib. "L'heure est venue pour l'UE d'agir."

Quasiment tous les jours, des Palestiniens dont de nombreux enfants, armés de casseroles, se ruent vers une soupe populaire préparée par une association caritative locale dans plusieurs secteurs de Gaza, selon des images de l'AFP.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 restent retenues à Gaza dont au moins 27 sont décédées selon l'armée.

Des enfants palestiniens mangent du riz dans des casseroles après avoir obtenu des portions de nourriture auprès d'une oganisation de charité locale à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 27 août 2025 AFP

L'offensive de représailles israélienne a fait au moins 62.895 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du gouvernement du Hamas à Gaza.