Israël intensifie ses raids meurtriers sur des fiefs du Hezbollah au Liban

Israël a intensifié ses frappes dimanche sur des fiefs du Hezbollah au Liban qui ont fait au moins trois morts, son armée appelant la population à évacuer la région de Baalbeck dans l'est avant de nouveaux raids.

Dans le nord d'Israël, frontalier du sud du Liban, les sirènes d'alerte ont été activées après le tir de "plusieurs projectiles" vers le territoire israélien, a indiqué l'armée en faisant état de l'interception de certains et de la chute d'autres dans la nature.

A sa frontière sud, Israël poursuit sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien. Le lendemain et en soutien au Hamas, son allié, le Hezbollah libanais a ouvert un front contre Israël, qui a dégénéré en guerre ouverte en septembre dernier.

A quelques jours de la présidentielle du 5 novembre aux Etats-Unis, principal allié d'Israël, et malgré les pressions internationales, les tentatives en vue de mettre fin aux hostilités à Gaza et Liban sont restées vaines.

Carte montrant le nord d'Israël, le sud du Liban et le plateau du Golan AFP

Dans le sud du Liban, une "vague d'attaques aériennes israéliennes" ont frappé les régions de Tyr et de Bint Jbeil, a indiqué l'agence nationale d'information Ani. Au moins trois personnes ont été tuées dans un raid près de Saïda, principale ville du sud, selon les autorités libanaises.

Au sud de Saïda, une frappe a touché un immeuble résidentiel à Ghaziyeh, selon un correspondant de l'AFP. Un enfant a été sauvé des décombres.

L'armée israélienne a affirmé avoir "éliminé" plusieurs "terroristes" du mouvement islamiste libanais dans des "frappes aériennes" et des "combats rapprochés" dans le sud du Liban, où ses troupes mènent une offensive terrestre depuis le 30 septembre.

Hôpital endommagé dans le sud

Des sauveteurs marchent devant un bâtiment détruit suite à une frappe dans la ville de Ghaziyeh, dans le sud du Liban, le 3 novembre 2024 AFP

L'Ani a également rapporté des frappes israéliennes visant les abords d'un hôpital public à Tebnine, un village du district de Bint Jbeil.

Le maire de Tebnine, Nabil Fawaz, a indiqué à l'AFP que l'hôpital gouvernemental risquait d'être hors-service dans les heures à venir du fait des importants dégâts causés par les frappes israéliennes.

L'armée israélienne a indiqué avoir mené une opération dans plusieurs maisons d'un village du sud du Liban, découvrant dans l'une d'elles "des armes cachées dans la cuisine et dans une chambre d'enfant", ainsi que "des équipements de combat et des documents de renseignement utilisés par les combattants du Hezbollah qui s'y étaient barricadés".

Dans l'est du Liban, Israël a lancé un nouvel appel à l'évacuation des habitants de la région de Baalbeck, notamment le village de Douris, situé à quelques kilomètres au sud de la ville millénaire de Baalbeck qui compte un ensemble de temples romains classés au patrimoine mondial de l'Unesco.

Fichier vidéo "Vous êtes situés à proximité des installations et des intérêts du Hezbollah", a indiqué le porte-parole de l'armée en langue arabe, Avichay Adraee dans un message sur X accompagné des cartes de cibles visées.

Baalbeck et Douris ont déjà été visés par une série de frappes le 30 octobre.

Peu après, au moins trois frappes ont visé plusieurs localités de la Békaa, où se trouve Baalbeck, selon un correspondant de l'AFP.

Offensive à Jabalia

Un secouriste à la recherche de survivants se tient à l'intérieur d'un bâtiment lourdement endommagé par une frappe dans la ville de Ghaziyeh, dans le sud du Liban, le 3 novembre 2024 AFP

Depuis le 23 septembre, les forces israéliennes ont intensifié leurs frappes contre les fiefs du Hezbollah au Liban, en affirmant vouloir neutraliser ce mouvement dans les régions frontalières et empêcher les tirs de roquettes pour permettre le retour de 60.000 déplacés dans le nord du pays.

Au moins 1.930 personnes ont été tuées depuis le 23 septembre au Liban, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a affirmé que ses forces avaient tué Raafat Qodeih, membre de l'unité Noukhba du Hamas qui s'était, selon Israël, infiltrée lors de l'attaque du 7 octobre 2023 dans le kibboutz Nir Oz, dont une trentaine d'habitants ont été tués et plus de 70 pris en otages et emmenés à Gaza.

Israël a juré de détruire le Hamas après cette attaque qui a entraîné la mort de 1.206 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les données officielles israéliennes, incluant les otages tués ou morts en captivité. Sur 251 personnes enlevées, 97 restent otages à Gaza dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée.

Des Palestiniens pleurent la mort de deux de leurs proches tués lors d'un bombardement nocturne à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 3 novembre 2024 AFP

L'armée israélienne a lancé en représailles une offensive dévastatrice à Gaza qui a fait 43.341 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, et provoqué des destructions colossales et un désastre humanitaire.

Depuis le 6 octobre dernier, l'armée israélienne concentre son offensive dans le nord de la bande de Gaza, affirmant que le Hamas y rassemble ses forces. Elle a affirmé que ses troupes avaient "éliminé des dizaines de terroristes" à Jabalia ces dernières 24 heures.