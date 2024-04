Israël-Iran : retour sur 45 ans de rivalités entre deux ennemis intimes

Il fut un temps où l'Iran et Israël étaient des alliés. Les rapports entre les deux pays se sont tendus à partir de 1979 et la mise en place de la République islamique d'Iran. L'Etat d'Israël fut alors désormais perçu par le régime des mollahs comme "le petit satan" au coté du "grand satan", les Etats-Unis. Retour sur plusieurs décennies de relations tendues et de conflits entre le régime iranien et Israël.