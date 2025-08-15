Israël: le leader palestinien Marwan Barghouti intimidé par un ministre israélien dans sa cellule

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a posté ce vendredi 15 août sur X des images où on le voit interpeller et menacer le célèbre leader palestinien et ancien cadre du Fatah, Marwan Barghouti. Les images ont provoqué la colère et l'indignation des partisans de cet homme désormais âgé de 64 ans qu'ils surnomment "le Mandela palestinien". Il a été en condamné à la perpétuité en 2004 pour meurtres.

"Vous ne nous vaincrez pas. Quiconque fait du mal au peuple d'Israël, quiconque tue des enfants, quiconque tue des femmes (...) Nous l'effacerons", a lancé en hébreu Itamar Ben Gvir, devant deux autres personnes, dont un garde pénitentiaire.

Marwan Barghouti, membre élu du Conseil législatif palestinien et ancien haut cadre du Fatah, tente alors de parler, mais le ministre du gouvernement de Benjamin Netanyahu l'interrompt: "Non, vous devez le savoir, et ce, tout au long de l'histoire". Le leader palestinien apparaît amaigri, le visage émacié.

אני קורא הבוקר שכל מיני "גורמים בכירים" ברשות לא כ"כ אהבו את מה שאמרתי לארכי מחבל מרואן ברגותי ימ"ש



אז אני אחזור על זה שוב ושוב בלי להתנצל - מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. בעזרת השם. pic.twitter.com/pp1BNqF58M — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 15, 2025

Marwan Barghouthi a passé plus de vingt ans dans les prisons israéliennes. Il a été arrêté en 2002 et condamné à plusieurs peines à perpétuité deux ans plus tard pour une série d'attaques anti-israéliennes au début de 2000 à 2005. Il est considéré comme un "terroriste" par Israël.

Il est régulièrement cité comme un possible successeur du président palestinien Mahmoud Abbas, en dépit de sa détention. Surnommé "le Mandela palestinien" par ses partisans, il reste une personnalité politique très populaire dans les Territoires palestiniens, selon des sondages locaux.

Itamar Ben Gvir réitère ses paroles par écrit

"Ce matin (vendredi), je lis que divers 'hauts responsables' de l'Autorité (palestinienne) n'ont pas tellement aimé ce que j'ai dit au terroriste en chef Marwan Barghouti, que son nom soit effacé. Alors je vais le répéter encore et encore sans m'excuser: Quiconque s'en prend au peuple d'Israël, quiconque tue nos enfants, quiconque tue nos femmes, nous l'effacerons. Avec l'aide de Dieu", a ajouté Itamar Ben Gvir, en commentaire à la vidéo.

Un manifestant porte une affiche avec une photo de Marwan Barghouti, lors d'un rassemblement en solidarité avec Gaza et les prisonniers détenus par Israël, à Ramallah en Cisjordanie, le samedi 3 août 2024. Associated Press / Nasser Nasser

La vidéo diffusée par le ministre ne précise pas le nom de la prison où Marwan Barghouti est actuellement détenu. Mais selon un membre de l'entourage du ministre, interrogé par l'AFP et qui a requis l'anonymat, la rencontre a eu lieu "par hasard" dans la prison de Ganot, au cours d'une visite d'inspection d'Itamar Ben Gvir. Cette source n'a pas précisé à quelle date elle a été filmée.

"Il a perdu plus de la moitié de son poids"

Dans un communiqué relayé par l'agence de presse palestinienne Wafa, le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a dénoncé "une provocation sans précédent" et qualifié l'incident de "terrorisme d'État organisé". Pour l'Autorité palestinienne, le ministre a "pris d'assaut" la cellule de Marwan Barghouti.

La représentation à l'ONU de l'Autorité palestinienne a quant à elle dénoncé "les conditions humanitaires extrêmement dures" dans lesquelles est détenu à "l'isolement" Marwan Barghouti, qui a "perdu plus de la moitié de son poids en raison d'une négligence médicale délibérée et des mauvais traitements".

Et "dans le même temps, le ministre extrémiste Ben Gvir continue de le menacer directement dans une tentative de briser sa volonté et sa résilience", a accusé sur X la représentation diplomatique.

Le Hamas, par la voix d'Izzat Al-Risheq, membre du bureau politique du mouvement islamiste, a de son côté exprimé sa "solidarité avec le frère et leader Marwan Barghouti". Il a dénoncé la "sauvagerie" du ministre israélien, face à un "leader prisonnier, menotté et isolé en cellule solitaire, à peine capable de se tenir debout".

Le nom de Marwan Barghouti est régulièrement cité parmi les prisonniers dont la libération pourrait être demandée si un accord d'échange entre otages et prisonniers venait à être conclu entre Israël et le Hamas. En octobre, des organisations palestiniennes de défense des droits des prisonniers avaient accusé l'administration pénitentiaire israélienne d'avoir "agressé brutalement" et blessé à l'œil Marwan Barghouti le 9 septembre.