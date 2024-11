Israël mène des frappes au Liban et vise le Hezbollah en Syrie

Israël, en guerre ouverte contre le Hezbollah libanais, a mené mardi des frappes sur différentes régions du Liban et a visé des dépôts d'armes de la formation pro-iranienne en Syrie.

Une frappe a ciblé un immeuble résidentiel dans la localité côtière de Jiyeh, à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth, faisant un mort et une vingtaine de blessés, selon le ministère libanais de la Santé.

Une source de sécurité a indiqué à l'AFP qu'un appartement relevant du Hezbollah pro-iranien avait été visé.

Le dernier étage de l'immeuble, qui en compte quatre, a été détruit par la frappe, selon un correspondant de l'AFP sur place.

"J'entrais à la cuisine quand j'ai entendu un bruit sourd (..) je me suis enfuie de la maison", a déclaré à l'AFP Malika Hajj, une habitante du secteur.

Dans le sud et l'est du Liban, où le Hezbollah est implanté, plusieurs localités ont été visées par l'aviation israélienne et l'artillerie, selon l'Agence nationale d'information ANI.

Dans le village de Bouyout al-Siyad (sud), bombardé par Israël le 31 octobre, des secouristes de la Croix-Rouge, assistés par l'armée libanaise, on indiqué avoir retiré les corps de sept personnes.

Les équipes de secours n'avaient pas pu parvenir à ce village proche de la ville de Tyr auparavant, en raison de l'intensité des bombardements.

Le Hezbollah a pour sa part affirmé avoir lancé des drones et des roquettes contre le nord d'Israël, et avoir tiré des roquettes sur des soldats israéliens dans les régions frontalières du sud du Liban.

"Besoins immenses"

Un convoi de véhicules de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) circule dans la région de Marjayoun, dans le sud du Liban, près de la frontière avec Israël, pour accompagner les ambulances de la Croix-Rouge, le 5 novembre 2024 AFP

Au lendemain de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, le Hezbollah, en soutien au mouvement palestinien, a ouvert un front contre Israël, qui a dégénéré en guerre ouverte en septembre dernier.

Depuis le 23 septembre, Israël a ainsi intensifié ses frappes contre le Hezbollah au Liban, qui ont fait plus de 1.964 morts, selon un décompte de l'AFP basé sur les données du ministère libanais de la Santé.

L'armée israélienne a lancé le 30 septembre une offensive terrestre dans les zones frontalières dans le sud du Liban et des combats y opposent ses troupes au Hezbollah.

Plus d'un million de personnes ont été déplacées par la guerre selon le gouvernement.

A Genève, la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé un appel de fonds de 100 millions de francs suisses (106 millions d'euros) pour soutenir environ 600.000 personnes touchées par le conflit au Liban.

Ces fonds permettront de leur apporter "une aide immédiate et à long terme" et de soutenir aussi les services ambulanciers de la Croix-Rouge libanaise, selon elle.

"Les besoins humanitaires au Liban augmentent de jour en jour", a déclaré le secrétaire général de la FICR, Jagan Chapagain, dans le communiqué publié à l'issue de sa visite à Beyrouth. "Les besoins sont immenses."

Raid israélien en Syrie

Des bâtiments détruits à Khiam, cible des bombardements israéliens, dans le sud du Liban, le 5 novembre 2024 AFP

Par ailleurs, l'aviation israélienne a mené mardi une frappe en Syrie contre le Hezbollah, qui est implanté dans ce pays voisin du Liban où il soutient le régime du président Bachar al-Assad.

L'armée israélienne, qui admet rarement ses frappes en Syrie, a indiqué dans un communiqué que son "armée de l'air a mené une frappe contre des installations de stockage d'armes utilisées par le Hezbollah à Qousseir" dans le centre de la Syrie, près de la frontière libanaise.

Depuis le début de la guerre civile en 2011 en Syrie, Israël a conduit des centaines de frappes sur le pays voisin visant l'armée syrienne et des groupes soutenus par Téhéran, dont le Hezbollah, déployés en soutien aux forces gouvernementales syriennes.

La cadence de ces frappes a augmenté ces dernières semaines. Israël a précédemment visé les points de passage entre la Syrie et le Liban en accusant le Hezbollah de les utiliser pour acheminer des armes depuis la Syrie.