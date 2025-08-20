Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour la prise de la ville de Gaza

Une Palestinienne pleure la mort d'un proche dans un bombardement israélien à l'hôpital Al-Awda à Nousseirat, dans la bande de Gaza, le 20 août 2025

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné mercredi le rappel de 60.000 réservistes après avoir donné son feu vert à la prise de la ville de Gaza, en pleine médiation en vue d'une trêve dans le territoire palestinien et la libération d'otages.

Le cabinet de sécurité présidé par le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a approuvé début août un plan pour s'emparer de cette ville et de camps de réfugiés du centre du territoire, considérés comme les derniers bastions du Hamas, prendre le contrôle sécuritaire de toute la bande de Gaza, et libérer les otages qui y sont toujours retenus.

Ces derniers - 49 dont 27 morts selon l'armée - ont été enlevés lors d'une attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël, qui a déclenché la guerre.

Mercredi, la Défense civile locale a fait état de 21 Palestiniens tués par des frappes et tirs israéliens dans la bande de Gaza affamée, assiégée et ravagée par la guerre.

M. Katz "a approuvé le plan d'attaque de l'armée à Gaza-ville", chef-lieu et plus grande ville du territoire, a indiqué son ministère. Il a également "approuvé l'émission des ordres de rappel des réservistes nécessaires", environ 60.000 hommes.

Carte montrant les zones de la bande de Gaza militarisées par Israël ou soumises à des ordres d'évacuation non révoqués, selon les dernières données disponibles de l'Ocha au 13 août 2025 AFP

La réserve -comme la conscription- est un sujet politique majeur en Israël, où les ultra-orthodoxes en sont pour le moment exemptés et refusent catégoriquement tout changement, alors que de plus en plus d'Israéliens exigent leur participation à l'effort de guerre.

Depuis plus d'une semaine, l'armée israélienne, qui s'est emparée en plus de 22 mois de guerre d'environ 75% du territoire palestinien, a intensifié ses frappes et opérations dans la ville de Gaza, au nord du territoire.

Des milliers de déplacés -

Les quartiers périphériques voisins de Zeitoun et Sabra y sont la cible d'intenses bombardements, selon des habitants.

Un jeune Palestinien fuit des frappes aériennes israéliennes à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 19 août 2025 AFP

L'opération sera "progressive, précise et ciblée" à Gaza-ville et ses alentours, a expliqué un responsable militaire. "Certains de ces endroits sont des zones où nous n'avons pas opéré auparavant, où le Hamas détient encore des capacités militaires."

L'armée "se prépare à une opération prolongée" qui "continuera jusqu'en 2026", selon la radio militaire israélienne.

De nombreux résidents ont fui Zeitoun et d'autres quartiers orientaux vers l'ouest de la ville et plus au sud, selon des témoins.

L'armée israélienne "a détruit la plupart des bâtiments à Zeitoun et poussé à la fuite des milliers de personnes", a déclaré au téléphone à l'AFP Anis Dalloul, 64 ans, réfugié dimanche avec sa famille dans un autre secteur. "Nous avons peur que (l'armée) occupe la ville et d'être déplacés à nouveau".

Un char israélien près de la clôture avec la bande de Gaza, le 19 août 2025 AFP

Mostafa Qazaat, chef du comité d'urgence de la municipalité de Gaza, a confirmé la fuite "d'un grand nombre" d'habitants.

Le Patriarcat latin de Jérusalem a fait état de rapports "indiquant que plusieurs quartiers à proximité" de la paroisse de la Sainte Famille "ont reçu des ordres d'évacuation". "Le bruit et l'impact des bombardements se rapprochent dangereusement du complexe paroissial."

- "Héros de guerre"

Invité mardi soir d'une émission américaine, le président américain Donald Trump a qualifié M. Netanyahu, son allié, de "héros de guerre".

Berlin en revanche a critiqué "l'intensification" de l'offensive israélienne.

Lundi, le Hamas a annoncé avoir accepté une nouvelle proposition des médiateurs -Egypte, Qatar et Etats-Unis- pour une trêve de 60 jours assortie de la libération des otages en deux étapes.

Israël n'a pas réagi formellement jusque là, mais une source gouvernementale a affirmé que le gouvernement n'avait "pas changé" de politique et continuait "d'exiger la libération" de tous les otages "conformément aux principes fixés par le cabinet pour mettre fin à la guerre".

Des Palestiniens pleurent des proches tués par des frappes israéliennes sur le quartier al-Zeitoun, à l'hôpital Baptiste de Gaza, le 19 août 2025 AFP

La proposition, basée sur un précédent plan américain, prévoit une trêve de 60 jours, la remise de 10 otages vivants et des dépouilles de 18 otages décédés en échange de la libération de prisonniers palestiniens, ainsi que l’entrée de plus d’aide humanitaire, selon des sources du Hamas et du Jihad Islamique.

Les captifs restants seraient libérés lors d'un deuxième échange, dans le délai de la trêve, durant laquelle doivent se tenir des négociations en vue d'un cessez-le-feu permanent.

Faisant fi des protestations internationales, Israël a aussi approuvé mercredi un projet clé de construction de 3.400 logements en Cisjordanie occupée, qui, selon ses détracteurs, couperait ce territoire palestinien en deux , empêchant la création d'un éventuel Etat palestinien avec une continuité territoriale.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort côté israélien de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.

La riposte israélienne a fait 62.122 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.