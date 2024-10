Israël: un camion percute une station de bus, un mort et une trentaine de blessés

Un camion a percuté dimanche une station de bus près d'une base militaire à Ramat Hasharon dans le centre d'Israël, faisant un mort et une trentaine de blessés, selon les services de santé et la police.

Une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'une "attaque terroriste", a indiqué la police après avoir affirmé que le chauffeur du camion avait été "neutralisé".

Le mouvement palestinien Hamas, en guerre depuis plus d'un an contre Israël dans la bande de Gaza, a salué dans un communiqué une "opération héroïque" menée selon lui "près du quartier général du Mossad", les services du renseignement extérieur israéliens.

C'est "une réponse naturelle aux crimes de l'occupation (israélienne) contre notre peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem", a-t-il affirmé.

Israël a organisé dimanche à Jérusalem des cérémonies pour le premier anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023 selon le calendrier hébraïque.

Selon la police, "un bus déposait des passagers à un arrêt quand un camion a percuté le bus et les passagers" devant la base militaire de Glilot.

"Le chauffeur du camion (....) a dévié de son itinéraire et a heurté le bus et les personnes qui attendaient à la station", a-t-elle ajouté. "Des civils sur les lieux ont tiré sur le conducteur et l'ont neutralisé."

Parmi les 29 blessés selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, l'un d'eux a succombé à ses blessures, a ensuite annoncé l'hôpital où il a été transféré.

"En arrivant sur le lieu de l'accident, nous avons vu un camion qui avait percuté des dizaines de personnes sorties du bus et qui attendaient à l'arrêt", a raconté un médecin, Elior Yosef, cité dans ce communiqué. "Huit blessés étaient pris au piège sous le camion et d'autres allongés ou debout autour du camion."

Attaque au couteau

Selon des images de l'AFP, de nombreuses ambulances étaient sur les lieux autour du camion à plateforme, dont la cabine de conduite était accidentée, ainsi que des effectifs de police et au moins un hélicoptère assurant la surveillance aérienne.

En Cisjordanie occupée, un Palestinien a été tué alors qu'il tentait d'attaquer des soldats avec un couteau à Hizma, au nord de Jérusalem, selon l'armée israélienne.

L'homme, dont l'identité n'a pas été communiquée, "a accéléré en voiture en direction des soldats qui menaient une opération antiterroriste dans la région de Hizma", a indiqué l'armée dans un communiqué.

Il est ensuite "sorti de sa voiture avec un couteau et a tenté de poignarder" les militaires qui l'ont "éliminé", a-t-elle ajouté.

La violence a augmenté en Israël et en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

En Israël, au moins 30 personnes dont des militaires ont péri dans des attaques perpétrées par des Palestiniens, selon des chiffres officiels israéliens compilés par l'AFP.

En Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, au moins 744 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou colons israéliens, selon le ministère palestinien de la Santé, et au moins 24 Israéliens y ont péri dans des attaques ou des attentats palestiniens ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon des données officielles israéliennes.