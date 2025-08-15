Israël: un projet majeur de colonisation en Cisjordanie suscite des condamnations

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich tient une carte à l'extérieur de Jérusalem, en Cisjordanie occupée, le 14 août 2025

Un ministre israélien a appelé jeudi à accélérer un projet clé de construction de 3.400 logements en Cisjordanie et à annexer ce territoire palestinien occupé par Israël, suscitant des condamnations à l'international.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, d'extrême droite, ripostait aux annonces de plusieurs pays qui, face à la poursuite de l'offensive israélienne et du désastre humanitaire à Gaza, ravagée par plus de 22 mois de guerre, ont dit envisager de reconnaître un Etat de Palestine, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Parmi eux, la France, le Royaume-Uni mais aussi le Canada.

L'ONU et l'Union européenne ont appelé Israël à ne pas mener à bien le projet de construction baptisé E1 qui selon ses détracteurs couperait la Cisjordanie en deux et empêcherait définitivement la création d'un éventuel Etat palestinien disposant d'une continuité territoriale.

"Ceux qui veulent aujourd'hui reconnaître un Etat palestinien recevront une réponse de notre part sur le terrain (...) Par des faits concrets: des maisons, des quartiers, des routes et des familles juives qui construisent leur vie", a déclaré M. Smotrich.

"En ce jour important, j'appelle le Premier ministre Benjamin Netanyahu à appliquer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, à abandonner définitivement l'idée d'une partition du pays et à faire en sorte que d'ici septembre, les dirigeants hypocrites européens n'aient plus rien à reconnaître", a-t-il dit.

M. Smotrich faisait référence au nom biblique de la Cisjordanie utilisé par Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967. Quelque trois millions de Palestiniens y vivent, aux côtés d'environ 500.000 Israéliens installés dans des colonies, illégales au regard du droit international.

"Si vous reconnaissez un Etat palestinien en septembre, notre réponse sera l'application de la souveraineté israélienne sur toutes les parties de Judée-Samarie", a-t-il menacé. Le ministre s'exprimait lors d'un événement organisé dans la colonie de Maalé Adoumim, pour faire le point sur l'avancée du projet E1.

L'Autorité palestinienne basée à Ramallah en Cisjordanie a "condamné fermement" ce projet et "appelé à une intervention internationale et des sanctions pour arrêter sa mise en œuvre". "La construction dans la zone E1 est une continuation des plans d'occupation visant à anéantir toute possibilité d'établir l'Etat palestinien", a-t-elle affirmé.

Condamnations

L'ONG israélienne anti-colonisation, La Paix maintenant, a dénoncé un "plan fatal pour l'avenir d'Israël et pour toute chance d'une solution à deux Etats" du conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies.

Selon elle, un accord final au plan sera discuté mercredi prochain par un comité technique dépendant du ministère de la Défense et, après toutes les étapes bureaucratiques, "il pourrait être mis en place d'ici quelques mois avec des constructions dans un an environ". L'ONG affirme que ce comité a déjà rejeté toutes les objections légales au projet.

Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que ce projet, "s'il se concrétisait" "mettrait fin aux perspectives d'une solution à deux Etats" et couperait le nord du sud de la Cisjordanie".

"La décision des autorités israéliennes de faire avancer le plan de colonisation E1 sape davantage la solution à deux Etats tout en constituant une violation du droit international", a déclaré la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas.

A Berlin, soutien historique d'Israël, le ministère des Affaires étrangères a dit s'opposer "fermement" à la poursuite par Israël de son projet. "La construction de colonies viole" les résolutions "du Conseil de sécurité des Nations unies" et "complique une solution négociée à deux Etats", souligne la diplomatie allemande.

La diplomatie d'Arabie saoudite, à l'initiative avec la France d'une conférence internationale à l'ONU sur la solution à deux Etats, a pour sa part "condamné" le projet "dans les termes les plus forts", dans un communiqué sur X.

La reconnaissance d'un Etat palestinien par plusieurs pays en septembre sera largement symbolique en raison du refus d'Israël à la création d'un tel Etat auquel aspirent les Palestiniens. Ces derniers ambitionnent de l'établir sur les territoires de Cisjordanie et de Gaza avec comme capitale Jérusalem-Est, annexé par Israël.

La guerre à Gaza a été déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.