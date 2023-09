Italie : mort de l'ancien président de la république Giorgio Napolitano

Considéré pendant des années comme le garant de la stabilité de l'Italie dans une période mouvementée de sa vie politique, Giorgio Napolitano avait démissionné en janvier 2015, après une deuxième élection, inédite dans l'histoire politique italienne.

De la démission de Romano Prodi en 2008 après seulement deux années au gouvernement à l'arrivée de Matteo Renzi en février 2014, en passant par les démissions de Silvio Berlusconi, Mario Monti et Enrico Letta, le président Napolitano a géré une phase particulièrement turbulente en Italie.

Pour l'ancien premier ministre italien Mario Draghi, "le président Giorgio Napolitano a été un homme de premier plan dans l'histoire italienne et européenne de ces derniers 70 ans ans. Président de la République, président de la Chambre des députés, ministre de l'Intérieur, il a su conjuguer le dialogue avec toutes les cultures politiques avec la capacité d'agir avec sagesse et courage, dans la défense des intétêts des citoyens et de la Constitution."

Elu une première fois en 2006, il comptait prendre sa retraite à l'issue de son premier septennat au printemps 2013, après les législatives. Mais les résultats des élections, trop serrés, et l'incapacité des principaux partis à s'accorder sur un éventuel successeur, l'ont contraint à reprendre du service.

Mais dès son discours d'investiture, particulièrement dur envers les responsables politiques dont il a dénoncé "la surdité" face aux exigences du pays, il a annoncé qu'il ne resterait pas sept ans de plus.

Reconnu pour sa modération, sa prudence et son sens de l'État, il avait été intégré aux Groupes universitaires fascistes comme la plupart des étudiants sous Mussolini, mais s'était en même temps engagé, dès l'âge de 17 ans, dans un groupe de résistants communistes, avant d'entrer au parti en 1945 et d'être élu pour la première fois au Parlement en 1953.

Perçu comme un réformiste, il avait cependant approuvé la répression de l'insurrection de Budapest écrasée le 4 novembre 1956 par les chars soviétiques.

Giorgio Napolitano s'était rendu à Budapest en 2006 pour se recueillir sur la tombe du dirigeant de l'insurrection, Imre Nagy.

Reconnu pour sa modération, sa prudence et son sens de l'État, l'homme laisse un souvenir ému à tous les Italiens.

L'actuel président, Sergio Mattarella souligne dans un communiqué l'immensité du legs de celui qui l'a précédé dans cette fonction. "Dans la vie de Giorgio Napolitano se reflète une grande partie de l'histoire de la moitié du XXe siècle, avec ses drames, sa complexité, ses avancées et ses espoirs."

Dans un télégramme à sa veuve, le pape François, en voyage à Marseille, a quant à lui salué un homme ayant consacré son action politique à préserver "l'unité et la concorde" de son pays.

Le président de la République italienne rappelle que "depuis sa fréquentation pendant sa jeunesse des milieux culturels napolitains à l'adhesion à la cause anti-fasciste et au mouvement communiste, à l'engagement pour le développement du Mezzogiorno et des classes sociales subalterne, jusqu'à la mise en oeuvre d'une politique pro-européenne convaincue et de renforcement des valeurs démocratiques, le président Napolitano a mené des combats essentiels pour le développement social, la paix et le progrès de l'Italie et de l'Europe."